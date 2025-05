Campo sportivo Simone Neto Dell' Acqua | Nazionali sindaci e parlamentari pronte per l' inaugurazione

Delle Nazionali dei sindaci d’Italia e dei parlamentari che parteciperanno domani, sabato 3 maggio, all’inaugurazione del nuovo Centro tecnico federale Della Figc e Comitato regionale Calabria Lega nazionale. 🔗 © Reggiotoday.it - Campo sportivo Simone Neto Dell'Acqua: Nazionali sindaci e parlamentari pronte per l'inaugurazione Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha accolto le delegazioni sportivedeid’Italia e deiche parteciperanno domani, sabato 3 maggio, all’del nuovo Centro tecnico federalea Figc e Comitato regionale Calabria Lega nazionale. 🔗 Reggiotoday.it

Il campo di Ciccarello torna a vivere nel nome di Simone Neto Dell’Acqua - Sarà un centro federale Figc e questo significa tantissimo. Il campo sportivo, poi, porterà il nome di Simone Neto Dell’Acqua, un giovane reggino scomparso qualche anno fa che, come molti suoi ... 🔗telemia.it

Reggio, nuovo centro ‘Simone Neto Dell’Acqua’. Falcomatà: ‘E’ il campo con più ricordi al mondo’ - “Il nuovo centro sportivo è pronto ad accogliere atleti, appassionati e famiglie in un impianto che ha fatto la storia di Reggio Calabria. È proprio vero: questo è il campo con più ricordi al mondo. 🔗citynow.it