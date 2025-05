Campionati mondiali di massaggio doppio oro per la giuglianese Angela Gioia

Angela Gioia torna a far parlare di sé, e ancora una volta lo fa da campionessa. Massaggiatrice professionista originaria di Giugliano in Campania, ha conquistato due medaglie d'oro in due diverse competizioni internazionali, confermandosi eccellenza assoluta nel settore del benessere e della terapia manuale. Nel prestigioso 3rd Global Nationl & Internazional Championship Online, Gioia

