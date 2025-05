Campania Cirielli | Accelerare sul candidato ma bisogna scegliere bene

Accelerare il passo, ma bisogna anche scegliere bene, senza fretta, senza agitarsi e poi vedremo quello che succede”. Così Edmondo Cirielli, viceministro agli Affari esteri, il cui nome da diversi mesi circola come possibile candidato alle elezioni regionali in Campania, in merito ai tempi per arrivare a una decisione all’interno dello schieramento di centrodestra. Rispetto alla possibilità che si possa indicare un nome civico, Cirielli ha affermato che “ne hanno parlato Martusciello e Forza Italia e nel campo del loro partito possono fare quello che vogliono, ma innanzitutto dobbiamo vedere i dati elettorali e tutti i sondaggi dimostrano che Fratelli d’Italia ha il doppio dei voti di Forza Italia in Campania, il triplo in Italia. Questo – ha aggiunto – non significa che dobbiamo scegliere il candidato soltanto con il bilancino dei numeri, che comunque contano, perché siamo in democrazia e quindi conta il popolo”. 🔗 Anteprima24.it - Campania, Cirielli: “Accelerare sul candidato ma bisogna scegliere bene” Tempo di lettura: 2 minuti“E’ importanteil passo, maanche, senza fretta, senza agitarsi e poi vedremo quello che succede”. Così Edmondo, viceministro agli Affari esteri, il cui nome da diversi mesi circola come possibilealle elezioni regionali in, in merito ai tempi per arrivare a una decisione all’interno dello schieramento di centrodestra. Rispetto alla possibilità che si possa indicare un nome civico,ha affermato che “ne hanno parlato Martusciello e Forza Italia e nel campo del loro partito possono fare quello che vogliono, ma innanzitutto dobbiamo vedere i dati elettorali e tutti i sondaggi dimostrano che Fratelli d’Italia ha il doppio dei voti di Forza Italia in, il triplo in Italia. Questo – ha aggiunto – non significa che dobbiamoilsoltanto con il bilancino dei numeri, che comunque contano, perché siamo in democrazia e quindi conta il popolo”. 🔗 Anteprima24.it

Cosa riportano altre fonti

Regionali Campania, Edmondo Cirielli (Fdi) candidato in pole per il cdx, per il csx ipotesi Costa, Manfredi e De Caro, il M5s punta su Fico - RETROSCENA - Per il post De Luca il centro-destra spinge per Cirielli, mentre il Pd spinge su Roberto Fico, definito “tra le personalità più autorevoli e riconosciute” Le regionali in Campania si avvicinano. Non è ancora stata decisa la data esatta, ma l’ipotesi è quella di elezioni in autunno, in quella 🔗ilgiornaleditalia.it

Regionali Campania, Edmondo Cirielli (Fdi) candidato in pole per il cdx, per il csx ipotesi Costa, Manfredi e De Caro, per il Pd avanti Fico - RETROSCENA - Per il post De Luca il centro-destra spinge per Cirielli, mentre per il Pd in pole c’è Roberto Fico, definito “tra le personalità più autorevoli e riconosciute” Le regionali in Campania si avvicinano. Non è ancora stata decisa la data esatta, ma l’ipotesi è quella di elezioni in autunno, in q 🔗ilgiornaleditalia.it

Regionali Campania, Edmondo Cirielli (Fdi) candidato in pole per il cdx, per il csx ipotesi Costa, Manfredi e De Caro, il Pd punta su Fico - RETROSCENA - Per il post De Luca il centro-destra spinge per Cirielli, mentre il Pd spinge su Roberto Fico, definito “tra le personalità più autorevoli e riconosciute” Le regionali in Campania si avvicinano. Non è ancora stata decisa la data esatta, ma l’ipotesi è quella di elezioni in autunno, in quella 🔗ilgiornaleditalia.it

Ne parlano su altre fonti

Campania, Cirielli: Accelerare sul candidato ma bisogna scegliere bene; REGIONALI 2025. CIRIELLI (FDI): “CENTRO DESTRA SCELGA PRESTO MA SCELGA BENE”; Cirielli (FdI) sollecita il centrodestra sulle regionali: scelta oculata; Elezioni regionali in Campania, Gasparri (Fi) agli alleati: «Candidato, niente liti». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cirielli (FdI) sollecita il centrodestra sulle regionali: "scelta oculata" - Il viceministro agli Esteri e esponente di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, è intervenuto sulla questione della scelta del candidato del centrodestra per le elezioni regionali in Campania 2025, so ... 🔗msn.com

Elezioni Regionali 2025, l'indecisione del centrodestra in Campania: chi sarà il candidato? - Tanta attesa per la data delle elezioni regionali in Campania e per il candidato del centrodestra ... d'Italia vorrebbe invece proporre Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri, la Lega ... 🔗tag24.it

Regionali in Campania, Sergio Rastrelli: «Cirielli è vincente, Meloni tornerà qui» - «Napoli sarà determinante per la vittoria del centrodestra in Campania», ne è convinto il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, segretario della ... 🔗ilmattino.it