Cammini di Speranza a Gragnano arriva Carlo Cottarelli

Carlo Cottarelli sarà a Gragnano nell'ambito della Rassegna "Cammini di Speranza" organizzata dal Comune. Partendo dal suo ultimo libro "Dentro il Palazzo" l'economista dialogherà con Paolo Rizzi, docente dell'Università Cattolica.

Al via a Gragnano "Cammini di Speranza", don Antonio Mazzi è il primo ospite - Il Comune di Gragnano ha presentato questa mattina, presso la sede della Provincia di Piacenza, i primi quattro appuntamenti della rassegna culturale “Cammini di Speranza”: alla nuova iniziativa, che vuole allargare lo spazio per riflessioni mature e contribuire a una fattiva assunzione di... 🔗ilpiacenza.it

