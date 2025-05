Cambiaso raccontato da Adriano Bacconi | Nella seconda parte di campionato ha perso la sua serenità di gioco Ci sono due dati che lo dimostrano – VIDEO

Cambiaso è stato raccontato così da Adriano Bacconi. Le dichiarazioni in Tribuna Juve sul terzino bianconero e sulla sua stagione – VIDEONella nuova puntata di Tribuna Juve, Paolo Rossi e il tattico Adriano Bacconi si sono confrontati così sulla stagione di Andrea Cambiaso. Ecco i dati che emergono sul terzino bianconero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com)PAROLE – «Mi fa impazzire, mi piace il suo approccio polivalente, il suo ambidestrismo, il suo giocare la stessa gara con tante soluzioni diverse, essere difensoreattaccante, internoesterno, gioco con i compagni e individuale. Se non viene inquadrata in una razionalità tattica rischia di diventare controproducente. Abbiamo diviso il suo campionato in due: emerge che Nella seconda parte Cambiaso ha dimezzato la qualità e l’efficacia dei suoi cross, questo può essere dovuto sia a una sua confusione mentale ma anche a una confusione tattica della squadra, che si è involuta e annodata nelle idee di calcio offensivo. 🔗 Juventusnews24.com - Cambiaso raccontato da Adriano Bacconi: «Nella seconda parte di campionato ha perso la sua serenità di gioco. Ci sono due dati che lo dimostrano» – VIDEO è statocosì da. Le dichiarazioni in Tribuna Juve sul terzino bianconero e sulla sua stagione –nuova puntata di Tribuna Juve, Paolo Rossi e il tatticosiconfrontati così sulla stagione di Andrea. Ecco iche emergono sul terzino bianconero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com)PAROLE – «Mi fa impazzire, mi piace il suo approccio polivalente, il suo ambidestrismo, il suo giocare la stessa gara con tante soluzioni diverse, essere difensoreattaccante, internoesterno,con i compagni e individuale. Se non viene inquadrata in una razionalità tattica rischia di diventare controproducente. Abbiamo diviso il suoin due: emerge cheha dimezzato la qualità e l’efficacia dei suoi cross, questo può essere dovuto sia a una sua confusione mentale ma anche a una confusione tattica della squadra, che si è involuta e annodata nelle idee di calcio offensivo. 🔗 Juventusnews24.com

