Camallo travolto in porto a Genova via al replay dell’incidente mortale

Genova Pra' - Camallo travolto in porto a Genova, via al replay dell'incidente mortale Fissato al 20 maggio l'incidente probatorio che dovrà ricostruire la dinamica dello schianto del dicembre scorso al terminal Psa di Pra'

Genova, dubbi sulla dinamica dell’incidente in porto costato la vita a un camallo, disposta nuova perizia - Chiesta una doppia consulenza tecnica per ricostruire quanto è avvenuto sulle banchine di Pra' e per accertare le condizioni di chi guidava la ralla La procura di Genova ha disposto una consulenza tecnica per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto lo scorso 18 dicembre in porto, 🔗ilgiornaleditalia.it

Pesca e sostenibilità, il ritorno di Slow Fish al Porto Antico di Genova - L’appuntamento dall’8 all’11 maggio prossimi. Fra i temi centrali il futuro del mestiere del pescatore e il ruolo dei giovani, ma anche i riflessi dei cambiamenti climatici. 🔗ilsecoloxix.it

Genova, sequestrati al porto 200 mila accessori telefonia contraffatti - GENOVA (ITALPRESS) -Attraverso il monitoraggio delle vendite di prodotti di telefonia di noti brand su piattaforme online non ufficiali, i funzionari dei Reparti Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova hanno intercettato e sottoposto a sequestro, presso il porto di Prà, oltre 197.000 accessori elettronici per la telefonia. 🔗unlimitednews.it

Indagini sull'incidente mortale al porto di Genova: nuovi sviluppi - Nuovi sviluppi nelle indagini sull'incidente mortale al porto di Genova, con accertamenti sulla dinamica e sulle responsabilità. 🔗notizie.it

