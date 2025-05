Calendimaggio premio Carlo Lampone 2025 | tutte le scuole vincitrici le motivazione

Perugiatoday.it - Calendimaggio, premio Carlo Lampone 2025: tutte le scuole vincitrici, le motivazione La San Paolo e la Fratello Sole per la scuola dell’infanzia; la Scuola Primaria Sant’Antonio per la primaria; l’Istituto Comprensivo Assisi 1 e il Convitto Nazionale Principe di Napoli per la secondaria di primo grado; l’Istituto Alberghiero di Assisi per la secondaria di secondo grado. Sono. 🔗 Perugiatoday.it

Calendimaggio, premio Carlo Lampone 2025: tutte le scuole vincitrici, le motivazione; Assisi in vista del Calendimaggio si accende di creatività: al via il XXX concorso "Carlo Lampone"; Calendimaggio di Assisi, successo per il premio "Carlo Lampone"; Assisi nella tradizione Premio Carlo Lampone: Calendimaggio 2024.

