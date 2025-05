Calendario ATP Madrid 2025 oggi | orari semifinali 2 maggio ordine delle partite tv streaming

semifinali al Masters 1000 di Madrid. Il quarto torneo dell’anno di questa categoria è giunto al penultimo atto, poi si fermerà per un giorno dando spazio alla finale femminile prima di procedere al confronto che porterà in ogni caso in scena un nuovo campione nella capitale spagnola.Tra questi ci potrebbe essere Lorenzo Musetti, atteso da un confronto che finora ha sofferto parecchio, quello con il britannico Jack Draper. Vero è che tutti i precedenti (cinque, sia giovanili che ATP), vinti dal numero 5 del seeding, sono stati da lui vinti, ma è altrettanto vero che mai si è visto un confronto sulla terra rossa. Nella semifinale della parte alta, invece, sfida terraiola ed equilibrata tra Francisco Cerundolo e Casper Ruud, con l’argentino avanti 5-3 nei confronti di un ritrovato norvegese. 🔗 Oasport.it - Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari semifinali 2 maggio, ordine delle partite, tv, streaming Tempo dial Masters 1000 di. Il quarto torneo dell’anno di questa categoria è giunto al penultimo atto, poi si fermerà per un giorno dando spazio alla finale femminile prima di procedere al confronto che porterà in ogni caso in scena un nuovo campione nella capitale spagnola.Tra questi ci potrebbe essere Lorenzo Musetti, atteso da un confronto che finora ha sofferto parecchio, quello con il britannico Jack Draper. Vero è che tutti i precedenti (cinque, sia giovanili che ATP), vinti dal numero 5 del seeding, sono stati da lui vinti, ma è altrettanto vero che mai si è visto un confronto sulla terra rossa. Nella semifinale della parte alta, invece, sfida terraiola ed equilibrata tra Francisco Cerundolo e Casper Ruud, con l’argentino avanti 5-3 nei confronti di un ritrovato norvegese. 🔗 Oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 23 aprile, ordine delle partite, tv, streaming - Continua il gran ballo di Madrid, a oltre 650 metri sul livello del mare, per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa nonché quarto in generale, corrispondente anche al quinto WTA 1000 stagionale e primo, in questo caso, sul mattone tritato. Oggi si completano i primi turni femminili e iniziano quelli maschili. Se tra le donne, salvo ripescaggi, non ci sarà nessuna presenza azzurra oggi, tra gli uomini ce ne sono tre da registrare. 🔗oasport.it

Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 28 aprile, ordine delle partite, tv, streaming - Madrid si tinge di lunedì con il suo torneo principale: il Masters 1000 e WTA 1000 della capitale spagnola vive dei terzi turni rimanenti in campo maschile e di tutti gli ottavi di finale per quel che concerne il femminile. In altre parole, una giornata da grande spettacolo e tutta da vivere. Sul campo centrale, intitolato a Manolo Santana, il piatto forte è giustamente rappresentato dall’inizio della sessione serale, con Lorenzo Musetti che tenta di mantenere il trend iniziato a Montecarlo contro Stefanos Tsitsipas. 🔗oasport.it

Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 27 aprile, ordine delle partite, tv, streaming - Prima domenica di scena al Masters 1000 di Madrid che funge anche da WTA 1000. C’è da osservare anche la chiave Italia, meno ricca di sicuro rispetto al sabato, ma con carte importanti da giocare sia in campo maschile che in campo femminile. In particolare, tra gli uomini Flavio Cobolli entra in campo da favorito contro l’americano Brandon Nakashima, più avanti di lui in classifica, ma meno quotato sulla terra rossa. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Atp Madrid, il programma di oggi: partite e orari; Atp Madrid 2025, il programma di oggi: partite e orari; Madrid Open 2025, si torna in campo: il programma delle partite sospese e quando giocano gli italiani · Tennis ATP; ATP Madrid 2025: il calendario di oggi con tutti gli incontri. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 01 maggio, ordine delle partite, tv, streaming - Si avvicina il momento dei verdetti per il torneo di Madrid. Il calendario dei match previsti per la giornata odierna lo testimonia con grande efficacia ... 🔗oasport.it

Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 30 aprile, ordine delle partite, tv, streaming - Saranno due gli italiani protagonisti quest'oggi ai Mutua Madrid Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso sulla terra battuta ... 🔗oasport.it

Atp Madrid, il programma di oggi: partite e orari - Ancora una giornata super al Madrid Open, dove si giocano i quarti di finale del torneo maschile. Due gli azzurri protagonisti: Arnaldi affronterà la testa di serie n. 5 Jack Draper, mentre Musetti se ... 🔗sport.sky.it