Caldo Prato contro le ' isole di calore' pianta 713 alberi

Prato, 2 maggio 2025 - Abbattere le isole di calore e migliorare la qualità dell'aria: sono gli obiettivi del progetto di Forestazione diffusa, che porterà da qui alla prima parte del 2026 alla piantagione di 713 nuovi alberi in diverse zone del territorio comunale di Prato.I primi tre interventi, salvo condizioni meteo avverse, prenderanno avvio in questo mese di maggio: i primi 140 alberi saranno messi a dimora in via del Ciliegio a Tobbiana, vicino al parco delle Neofite (70 piante), in via Toscanini (44) e in via Maggio 1898 (26 piante).Le specie che saranno piantate sono state scelte per garantire la biodiversità e aumentare la salubrità dei luoghi, andando ad assorbire numerose tonnellate di Co2 e di particolati sottili: si tratta di carpini, bagolari, piante di ginko, lecci, salici piangenti, ontani e lecci, ma anche di alberi di giuda, magnolie e alberi dei tulipani.

