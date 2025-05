Caldo picchi di 30 gradi in Emilia-Romagna ma torna il maltempo | ecco quando

Caldo. Momenti strani, se si pensa che solo qualche giorno fa si susseguivano continue allerte meteo per temporali e conseguente innalzamento delle acque dei fiumi. Si pensi al deflusso del Po che ha raccolto le forti piogge del nord Italia, o alla fragilità del nostro Appennino: nel Modenese la grossa frana di Boccassuolo ha distrutto case e provocato evacuazioni. Caldo: le temperature in regioneEbbene, oggi a Bologna e in diverse città dell'Emilia-Romagna fa Caldo: attorno alle 14 raggiunti i 31,3 gradi in centro sotto le Due Torri; sfiorati i 30 gradi a Reggio Emilia e e Modena (29,5 e 28 gradi rispettivamente); 27,9 a Parma; 27 a Ferrara. In Riviera colonnina leggermente più bassa, visto che il mare mitiga, ma anche qui siamo tra i 25 e i 27 gradi.

