Caldo nel weekend poi cambia tutto | temporali e grandine in vista

Caldo anomalo che sta interessando l'Italia. L'effetto dell'anticiclone africano, secondo le previsioni meteo, non durerà oltre il weekend portando dalla prossima settimana un contraccolpo amaro: un pericoloso break temporalesco, spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, con precipitazioni che potrebbero risultare anche intense e localmente accompagnate da grandine.

