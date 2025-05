Calciomercato Venezia quale sarà il futuro di Nicolussi Caviglia Spunta questa indiscrezione molto importante

Calciomercato Venezia, svelato quale sarà il futuro del centrocampista Nicolussi Caviglia. Le novità Hans Nicolussi Caviglia, è sicuramente uno dei gioiellini tanto citati per quanto concerne il Calciomercato Venezia: centrocampista molto attenzionato da molte big del calcio italiano. Su tutte il Milan. Secondo quanto raccolto da MilanNews24, la situazione del Venezia in caduta libera verso la . 🔗 Calcionews24.com - Calciomercato Venezia, quale sarà il futuro di Nicolussi Caviglia. Spunta questa indiscrezione molto importante , svelatoildel centrocampista. Le novità Hans, è sicuramente uno dei gioiellini tanto citati per quanto concerne il: centrocampistaattenzionato da molte big del calcio italiano. Su tutte il Milan. Secondo quanto raccolto da MilanNews24, la situazione delin caduta libera verso la . 🔗 Calcionews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Calciomercato Genoa, quale sarà il futuro di Vasquez? Molte big su di lui, ma i rossoblu hanno preso la decisione - Calciomercato Genoa, quale sarà il futuro di Vasquez? I rossoblu hanno deciso su dove andrà il difensore rossoblu. Le ultime Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sport Mediaset, il calciomercato Genoa è nel ben mezzo di tantissime voci che vedono il difensore Vasquez accostato a diverse squadre del campionato italiano. Tuttavia la posizione del Genoa […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Verona, quale sarà il futuro di Duda? Il centrocampista ha deciso cosa succederà a fine stagione - Calciomercato Verona, quale sarà il futuro del centrocampista Duda? Ecco la decisione del calciatore gialloblu Uno degli obiettivi del calciomercato Verona è quello di capire quale sarà il futuro di Duda: centrocampista ritenuto importante per i gialloblu, nella quale il 30 giugno sarà un giocatore a parametro zero. La domanda sorge spontanea: quale sarà il […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Juve, l’annuncio del bianconero in prestito sul suo futuro: sarà ancora a Torino? Filtrano dubbi: le ultimissime - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, l’annuncio del bianconero in prestito sul suo futuro: tutte le dichiarazioni del calciatore Tra i giocatori della Juve in prestito c’è Rugani, difensore attualmente in forza all’Ajax e dal futuro in bilico. Di seguito le sue parole a Mola TV che lasciano dubbi su una possibile permanenza a Torino. PAROLE – «Se il mio futuro è ad Amsterdam? Non lo so, non ne ho idea, sono talmente elettrizzato da questo finale di stagione e dal coronare questo sogno che non ci ho mai davvero pensato». 🔗juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Venezia guarda al futuro, il progetto del nuovo stadio: costi, tempistiche e dettagli; Venezia, il nome di Vignato resta un'opzione per il futuro ma la concorrenza è folta; Calciomercato Genoa, priorità Pinamonti; Calciomercato Bologna - A Venezia per i tre punti e per...osservare: Idzes e Oristanio nel mirino?. 🔗Su questo argomento da altre fonti