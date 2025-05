Calciomercato Napoli | Lorenzo Pellegrini torna nel mirino possibile assalto in caso di cessioni eccellenti

Napoli guarda con attenzione alla prossima finestra di mercato e torna a pensare a un vecchio pallino: Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma era già finito nei radar azzurri durante il mercato invernale, ma ora la pista potrebbe riaccendersi con maggiore forza, complice la necessità di rinnovare un centrocampo destinato a subire importanti cambiamenti. .L'articolo Calciomercato Napoli: Lorenzo Pellegrini torna nel mirino, possibile assalto in caso di cessioni eccellenti 🔗Dailynews24.it Ilguarda con attenzione alla prossima finestra di mercato ea pensare a un vecchio pallino:. Il capitano della Roma era già finito nei radar azzurri durante il mercato invernale, ma ora la pista potrebbe riaccendersi con maggiore forza, complice la necessità di rinnovare un centrocampo destinato a subire importanti cambiamenti. .L'articolonelindi

Calciomercato Roma, Pellegrini verso l’addio? L’indiscrezione da Napoli - Rispetto all’inizio catastrofico di stagione la Roma è riuscita a rialzarsi grazie al lavoro di Claudio Ranieri, che ha riportato la squadra a giocarsi un posto in Europa. Nonostante praticamente tutti i giocatori abbiano giovato della cura del tecnico di Testaccio, c’è anche chi ancora non è riuscito a ritrovarsi completamente. Stiamo parlando di Lorenzo Pellegrini, che continua a vivere un’annata molto complicata, se non per qualche improvvisa prestazione positiva come in occasione del derby. 🔗sololaroma.it

