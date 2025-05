Calciomercato Napoli Adani consiglia | Per il post Lukaku punterei su di lui sarebbe lo step più ovvio

Calciomercato Napoli, Lucas Biglia consiglia Montoro: «Sarebbe una bella scelta, ha tanto futuro davanti» - Calciomercato Napoli, Lucas Biglia consiglia Montoro: «Sarebbe una bella scelta, ha tanto futuro davanti» Intervistato a CalcioNapoli24.it l’ex centrocampista di Lazio e Milan, Lucas Biglia, ha parlato dell’attuale lotta scudetto in Serie A, degli interessi di calciomercato del Napoli e del suo centrocampo. LOTTA SCUDETTO – «La Serie A sta crescendo, questo è importante. L’Inter […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Napoli, gli azzurri bloccano un giovane dell’Empoli per giugno: ecco di chi si tratta - Calciomercato Napoli, gli azzurri hanno chiuso con l’Empoli per il giovane Marianucci: i dettagli dell’accordo +Il Napoli, nonostante sia impegnato nella lotta scudetto con Inter ed Atalanta, si sta già muovendo in maniera concreta sul mercato in vista dell’inizio della prossima stagione. Gli azzurri, infatti, hanno già bloccato un giovane difensore dalle ottime prospettive. Secondo […] 🔗calcionews24.com

Adani stupito: «Napoli mi ha impressionato contro l’Inter. Fatto calcio!» - Lele Adani si è espresso sulla sfida del Maradona tra Napoli e Inter, match conclusosi con il punteggio di 1-1. Dal suo punto di vista, i partenopei hanno disputato una partita di grande livello sul piano del gioco e dell’intensità. IL RAGIONAMENTO – Il Napoli ha pareggiato contro l’Inter nell’ultima sfida del Campionato italiano con il punteggio di 1-1. Gli azzurri hanno svolto un secondo tempo di importante rilievo, sfruttando anche la “confusione” dei nerazzurri nella prima fase della frazione a causa del cambio modulo non recepito dalla squadra. 🔗inter-news.it

Adani: "E' il bomber perfetto per il Napoli al posto di Lukaku, faccio nome e cognome" - Lele Adani ha analizzato la stagione di uno dei calciatori più in forma del campionato di Serie A e lo ha immaginato in maglia azzurra. 🔗msn.com

IL PENSIERO - Adani: "Lo step successivo di Kean potrebbe essere al Napoli al posto di Lukaku" - Daniele Adani, ex difensore, è intervenuto al podcast: "Kean adesso è alla Fiorentina. Noi possiamo dire che per la Fiorentina un campionato vincente sarebbe finire al quarto posto, per questo vi dico ... 🔗napolimagazine.com