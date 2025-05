Calciomercato Milan Mastantuono | ecco la voglia del River Plate

Calciomercato Milan, Franco Mastantuono potrebbe essere uno dei colpi estivi dei rossoneri? Ne parla Gazzetta.it che fa il punto della situazione 🔗 Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Mastantuono: ecco la voglia del River Plate , Francopotrebbe essere uno dei colpi estivi dei rossoneri? Ne parla Gazzetta.it che fa il punto della situazione 🔗 Pianetamilan.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calciomercato Milan, Pellegatti: “Ecco cosa mi risulta su Mastantuono”. E su Furlani … - Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, soffermandosi su Franco Mastantuono 🔗pianetamilan.it

Calciomercato Milan, si cerca il dopo Maignan. Senza rinnovo ecco chi sono le alternative al francese - Calciomercato Milan, i rossoneri si cautelano nel caso in cui Maignan non dovesse rinnovare il contratto: sono tre le alternative al francese Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan si guarda intorno in caso in cui Mike Maignan dovesse decidere di non rinnovare il contratto con il club rossonero. Maignan non rinnova. Così il […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole riportare in Italia un suo pupillo. Ecco chi - In vista del calciomercato, il Milan se scegliere Massimiliano Allegri in panchina potrebbe far tornare in Italia un pupillo del mister Il Milan sta cominciando a pensare già alla prossima stagione, dove ci sarà un nuovo corso con un direttore sportivo, con un nuovo allenatore e con diversi giocatori nuovi. A guidare i rossoneri potrebbe esserci Massimiliano Allegri, al momento è lui il candidato numero uno a sedersi sulla panchina rossonera. 🔗dailymilan.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Calciomercato Milan, Mastantuono: ecco la voglia del River Plate; Milan, hai visto Mastantuono? Ecco quanto vale la sua clausola; River Plate, il Milan sulle tracce di Mastantuono; Allenatore Milan, Pellegatti: “Sarri tra i favoriti. Ecco perché. Mastantuono…”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tutti pazzi per Mastantuono: Inter, Juventus e Milan tra i 17 club in corsa. Svelata la cifra della clausola rescissoria - Il mondo ha messo gli occhi su Franco Mastantuono. No, non è solo un modo di dire per capire come il talento del 17enne del River Plate: l`elenco di club pronti. 🔗msn.com

Asta per il fenomeno Mastantuono: City e Psg avanti, le milanesi sullo sfondo, e quella clausola... - Ha 17 anni, gioca nel River Plate, per Almeyda "dopo Maradona e Messi c'è lui", che nell'ultimo SuperClasico ha segnato un gol fantastico. Ha una clausola da 46 milioni di dollari, ma insieme a City, ... 🔗gazzetta.it

Milan, hai visto Mastantuono? Ecco quanto vale la sua clausola - Il calcio europeo sta conoscendo sempre di più Franco Mastantuono, talento appena 17enne del River Plate che sta incantando nel campionato argentino e sta attirando su ... 🔗milannews.it