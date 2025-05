Calciomercato Juventus | sirene dall’Arabia e dalla Premier League per l’obiettivo bianconero Scenario chiaro in vista dell’estate

Calciomercato Juventus: risuonano sirene dall’Arabia Saudita e dalla Premier League per l’obiettivo di Giuntoli. Scenario definito in vista dell’estateCome riferito da Nicolò Schira su X, non c’è solo il Calciomercato Juventus sulle tracce di Kim Min-jae, difensore ex Napoli che in estata potrebbe dire addio al Bayern Monaco.Si muovono per lui anche club dell’Arabia Saudita e della Premier League: per riportare in Serie A il sudcoreano, dunque, Giuntoli dovrà battere un’agguerrita (e ricca) concorrenza. .com 🔗 Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: sirene dall’Arabia e dalla Premier League per l’obiettivo bianconero. Scenario chiaro in vista dell’estate : risuonanoSaudita eperdi Giuntoli.definito inCome riferito da Nicolò Schira su X, non c’è solo ilsulle tracce di Kim Min-jae, difensore ex Napoli che in estata potrebbe dire addio al Bayern Monaco.Si muovono per lui anche club dell’Arabia Saudita e della: per riportare in Serie A il sudcoreano, dunque, Giuntoli dovrà battere un’agguerrita (e ricca) concorrenza. .com 🔗 Juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Calciomercato Juventus, la rivelazione sull’obiettivo: offerte importanti in arrivo dall’estero! Cosa succede - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, la rivelazione: offerte importanti in arrivo dall’estero per l’obiettivo. Tutti i dettagli Come confermato anche calciomercato.com, il profilo di Comuzzo piace parecchio al calciomercato Juve. Il club bianconero dovrà però fronteggiare un’agguerrita concorrenza per la firma del difensore della Fiorentina. Sulle sue tracce, infatti, non ci sarebbe solo il Napoli. 🔗juventusnews24.com

Juventus, la rivoluzione parte…dall’Italia: i 4 nomi per il calciomercato estivo - La Juventus vuole dare inizio a una rivoluzione della rosa, partendo dall’Italia: Cristiano Giuntoli ha messo 4 nomi nel mirino per il prossimo calciomercato Juventus, la rivoluzione parte…dall’Italia: i 4 nomi per il calciomercato estivo (LaPresse) – SerieANews.comLa stagione non si è ancora conclusa e la posta in palio per la Juventus è ancora alta. Sarà determinante capire se i bianconeri centreranno l’obiettivo Champions League oppure no. 🔗serieanews.com

Calciomercato Juventus, asse Napoli-Torino infuocato! Dall’allenatore a quel possibile scambio: tutto dipenderà da… De Laurentiis. Ultime - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, asse Napoli-Torino infuocato nella sessione estiva: tutti gli aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri Si prospetta una sessione estiva infuocata sull’asse Napoli-Torino. Sono tanti gli obiettivi in comune tra il calciomercato Juve e la squadra partenopea, come per esempio Ferguson ma i veri protagonisti saranno Gatti e Osimhen. Il difensore bianconero, come riportato da calciomercato. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ramsey balbetta, la Juve pensa alla cessione: sirene dalla Premier; Juventus, per Fagioli sirene dall'Arabia: grande plusvalenza per i bianconeri; Cambiaso via in estate? Tornano le sirene dalla Premier; La Juve vende Cambiaso, c’è già la data: “Accordo sul prezzo”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Calciomercato Juventus: sirene dall’Arabia e dalla Premier League per l’obiettivo bianconero. Scenario chiaro in vista dell’estate - Calciomercato Juventus: risuonano sirene dall’Arabia Saudita e dalla Premier League per l’obiettivo di Giuntoli. Scenario definito in vista dell’estate Come riferito da Nicolò Schira su X, non c’è sol ... 🔗juventusnews24.com

Juventus, sirene dalla Turchia per Vlahovic: i bianconeri fissano il prezzo - L'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic sarebbe nel mirino di un club turco pronto a presentare un'offerta importante ... 🔗tuttomercato24.com

Cambiaso Juve, cessione in estate? Ecco che tornano le sirene dalla Premier! Quanto guadagnerebbe la Juve e le ultimissime - Torino, Cairo festeggia: «Che crescita Adams, sento ancora Buongiorno a Napoli. Zapata e Schuurs? Ecco quando tornano» – VIDEO Urbano Cairo festeggia dopo Torino Udinese, ecco le dichiarazioni del pat ... 🔗informazione.it