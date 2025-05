Calciomercato Juventus | il Napoli mette la freccia per l’ex obiettivo bianconero? Contatto tra Manna e il padre-agente cosa sta succedendo

Come riferito da Orazio Accomando di DAZN, l'interesse del Napoli per Beukema del Bologna è sempre più concreto, con il difensore che è stato a lungo accostato al Calciomercato Juventus nel corso della sessione invernale di mercato. C'è stato un Contatto diretto tra Giovanni Manna e il padre-agente del giocatore. Ancora nessun Contatto tra i club, ma l'olandese è il primo obiettivo per rinforzare la retroguardia azzurra, che ha già preso Marianucci.

Calciomercato Juventus: il Napoli mette la freccia per quel giocatore! Può sorpassare la concorrenza dei bianconeri. Retroscena importante - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: il Napoli tenta il sorpasso per quel giocatore! Può bruciare la concorrenza dei bianconeri. Novità importante Intervistato ai microfoni di Radio Marte, Carlo Nicolini ha espresso il suo pensiero su Sudakov, giocatore nel mirino del calciomercato Juventus così come del Napoli. Le dichiarazioni dell’ex vice allenatore e preparatore dello Shakhtar Donetsk. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato, il Napoli mette nel mirino Ricci del Torino - Il Napoli sulle tracce del centrocampista Ricci del Torino. La dirigenza del Napoli sta lavorando per il prossimo anno, in vista di una stagione densa … L'articolo Calciomercato, il Napoli mette nel mirino Ricci del Torino proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Calciomercato: Napoli in lotta con la Juventus per un gioiello del Verona - Napoli e Juventus si sfidano per un gioiello del Verona. Continua la campagna di rafforzamento della rosa per il prossimo anno da parte della dirigenza … L'articolo Calciomercato: Napoli in lotta con la Juventus per un gioiello del Verona proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Calciomercato Juventus, Gatti al Napoli? Sì a questa condizione - Federico Gatti potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Il Napoli primo in classifica allenato da Antonio Conte avrebbe messo nel mirino di difensore in vista della ... 🔗jmania.it