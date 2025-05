Calciomercato Juventus il Milan prova a mettere i bastoni tra le ruote nella corsa a quell’obiettivo! Le ultimissime

Calciomercato Juventus, il Milan prova a mettere i bastoni tra le ruote nella corsa a quell’obiettivo! Le ultime in vista della prossima sessione estivaTra i calciatori accostati al Calciomercato Juventus in vista della prossima sessione estiva c’è anche Coppola, difensore di proprietà del Verona che ha attirato su di sé gli occhi di molte big tra cui i bianconeri.Stando a quanto riportato da Tuttosport anche il Milan sarebbe piombato sulle sue tracce. L’idea dei rossoneri sarebbe quella di sostituire uno tra Thiaw e Tomori acquistando proprio Coppola. Si preannuncia un duello che potrebbe essere allargato anche ad altre squadre. .com 🔗 Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, il Milan prova a mettere i bastoni tra le ruote nella corsa a quell’obiettivo! Le ultimissime , iltra le! Le ultime in vista della prossima sessione estivaTra i calciatori accostati alin vista della prossima sessione estiva c’è anche Coppola, difensore di proprietà del Verona che ha attirato su di sé gli occhi di molte big tra cui i bianconeri.Stando a quanto riportato da Tuttosport anche ilsarebbe piombato sulle sue tracce. L’idea dei rossoneri sarebbe quella di sostituire uno tra Thiaw e Tomori acquistando proprio Coppola. Si preannuncia un duello che potrebbe essere allargato anche ad altre squadre. .com 🔗 Juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Calciomercato.com – Juventus, Cambiaso verso l’addio: e lo sgambetto al Milan per De Cuyper è un segnale chiaro | Primapagina - 2025-04-29 09:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Juventus, Cambiaso verso l’addio: e lo sgambetto al Milan per De Cuyper è un segnale chiaro | Primapagina | Calciomercato.com Home Juventus, Cambiaso verso l’addio: e lo sgambetto al Milan ... 🔗justcalcio.com

Calciomercato Milan, Beppe Marotta prova lo sgarbo a Zlatan Ibrahimovic per un centrocampista. L’indiscrezione - In vista del calciomercato estivo, il Milan dovrà fare i conti con Beppe Marotta che prova lo sgarbo a Zlatan Ibrahimovic per un centrocampista La prossima campagna acquisti del Milan sarà decisa dal piazzamento in campionato, se i rossoneri non riescono a centrare il quarto posto in estate sarà rivoluzione e parecchi giocatori potrebbe lasciare Milano per l’inizio di un nuovo ciclo. A tal proposito nelle scorse settimane si è parlato dell’interesse del Milan per il centrocampista del Torino Samuele Ricci con cui sembra esserci già un accordo per l’estate. 🔗dailymilan.it

Calciomercato Milan, Juventus pronta al riscatto di Kalulu: la cifra pattuita … - Nelle ultime ore sono emerse delle importanti novità in merito al possibile riscatto da parte della Juventus di Pierre Kalulu del Milan 🔗pianetamilan.it

Cosa riportano altre fonti

La Juventus batte il Milan in 5': segnano Mbangula e Weah, Motta 4° e Conceiçao 8°; Calciomercato, le notizie del 14 gennaio: Kvara-PSG, programmate le visite mediche. Kolo Muani alla Juve, è fatta; Rashford, il Milan prova il colpo grosso: agenti in Italia, si tratta; Calciomercato al via oggi, le news del 2 gennaio 2025: il Milan ci prova per Dani Olmo, la Roma tenta Frattesi, idea Zirkzee per la Juve, la Fiorentina ufficializza Valentini. 🔗Cosa riportano altre fonti

Attento Milan, la Juve si inserisce e prova lo sgambetto: i rossoneri rischiano di vedere sfumare tutto - Attento Milan, la Juve si inserisce e prova lo sgambetto. L’ultima mossa dei bianconeri potrebbe vanificare gli sforzi rossoneri. Attorno al Milan si respira un’aria decisamente più serena dopo la con ... 🔗msn.com

Paratici Milan, colpo di scena: i rossoneri hanno incontrato di nuovo l’ex dirigente della Juventus! Tutte le novità - Paratici Milan, colpo di scena: i rossoneri hanno incontrato di nuovo l’ex dirigente della Juventus! Tutte le novità e gli aggiornamenti sulle mosse Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto ... 🔗juventusnews24.com

Né Milan, né Juve, per Tonali spunta una pretendente a sorpresa: la big fa sul serio - Né Milan, né Juve, per Tonali spunta una pretendente a sorpresa. Quest’ultima potrebbe muovere passi concreti per aggiudicarselo. In casa Milan sono iniziati i preparativi per il futuro, con grandi ma ... 🔗msn.com