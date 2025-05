Calciomercato Juve sfuma l’obiettivo? Richiesta monstre per la firma in estate Gli ultimi aggiornamenti

Calciomercato Juve, Richiesta monstre per la firma: arrivano importanti novità sul futuro di DavidJonathan David sarà uno dei parametri zero più ambiti in vista della prossima estate. Come riferito da TMW, il Manchester United si è già tirato fuori dalla corsa comprando Matheus Cunha. Dall’Arsenal al Chelsea, passando per il Bayern Monaco, non mancano però le concorrenti per il Calciomercato Juve.La Richiesta del canadese, commissioni escluse, sarebbe intorno ai 10 milioni d’ingaggio annui. La Juventus è avvisata. .com 🔗 Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, sfuma l’obiettivo? Richiesta monstre per la firma in estate. Gli ultimi aggiornamenti per la: arrivano importanti novità sul futuro di DavidJonathan David sarà uno dei parametri zero più ambiti in vista della prossima. Come riferito da TMW, il Manchester United si è già tirato fuori dalla corsa comprando Matheus Cunha. Dall’Arsenal al Chelsea, passando per il Bayern Monaco, non mancano però le concorrenti per il.Ladel canadese, commissioni escluse, sarebbe intorno ai 10 milioni d’ingaggio annui. Lantus è avvisata. .com 🔗 Juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Calciomercato Juve, sfuma l’obiettivo Sesko? Il top club fa sul serio: contatti già avviati per l’estate. L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, il Barcellona punta Sesko per il dopo Lewandowski. Tutti i dettagli sull’attaccante del Lipsia Secondo quanto riportato da Fichajes.net, Benjamin Sesko sarebbe in cima alla lista degli obiettivi del Barcellona. Il club blaugrana starebbe già avendo dei colloqui con l’entourage del gioiello del Lipsia. Nelle intenzioni della società catalana, infatti, Sesko sarebbe stato individuato come il perfetto erede di Robert Lewandowski. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, sfuma un obiettivo? Destinazione Premier League e spunta la clausola. Cifre e dettagli - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, sfuma un obiettivo? Destinazione Premier, sponda Arsenal, per Sesko. E spunta la clausola monstre Per Benjamin Sesko, nome seguito anche dal calciomercato Juve, nella prossima estate dovrebbe attivarsi la clausola rescissoria di 80 milioni di euro. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dai media inglesi, in pole c’è l’Arsenal di Arteta che è però avvisato: la dirigenza dei Gunners dovrà fare uno sforzo importante per acquistare il gioiello del Lipsia. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, Manchester United pronto a spingersi fino a 55-60 milioni di euro! La possibile offerta per l’obiettivo dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, lo United offre fino a 55-60 milioni di euro per l’obiettivo: l’indiscrezione e tutti i dettagli Come riferito da Tuttosport, il Manchester United sarebbe intenzionato a fare sul serio per Ederson, il centrocampista di proprietà dell’Atalanta ormai da diversi mesi nel mirino del calciomercato Juve. I bianconeri non mollano la presa dopo la cena andata in scena a Bergamo con il ds D’Amico lo scorso gennaio. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calciomercato Juve, richiesta monstre per la firma; From UK - Juve, sfuma Tonali? L'azzurro potrebbe voler restare al Newcastle; Calciomercato Juventus, sfuma Todibo: le alternative; Calciomercato Juventus, Laporte blinda Araujo: si complica l'affare. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Alla Juventus mai!”: sfuma il grande obiettivo bianconero - Il calciomercato Juventus è già in fase di programmazione ... “Alla Juventus mai!”: sfuma il grande obiettivo bianconero (Lapresse) – spazioj.it La strada comunque è lunga e l’obiettivo di entrare in ... 🔗spazioj.it

Calciomercato Juve: passo indietro del Manchester United per l’obiettivo in attacco? L’annuncio di Amorim non lascia più dubbi - Calciomercato Juve: il Manchester United fa un passo indietro per l’obiettivo in attacco? Annuncio di Amorim che non lascia più dubbi Intervistato da sport tv, l’allenatore del Manchester United Ruben ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, è lui il grande obiettivo estivo! I bianconeri non hanno dubbi: ecco quali sono i prossimi e decisivi passi - Calciomercato Juve, ecco chi è il grande obiettivo per la sessione estiva! I bianconeri sono sicuri: ecco quali sono i prossimi passi! Le ultime Victor Osimhen è il grande obiettivo della Juventus per ... 🔗calcionews24.com