Calciomercato Juve | quattro nuove idee per il numero 9 del futuro Suggestioni estive per sostituire Vlahovic chi può arrivare a Torino

Calciomercato Juve: emergono quattro nuove idee per l'attaccante del futuro. Chi al posto di Vlahovic? Tutti i dettagliTuttosport ha focalizzato la sua attenzione sui movimenti del Calciomercato Juve per l'attacco. In estate ci sarà una vera e propria rivoluzione: le incertezze sul futuro di Vlahovic (più lontano e piace in Premier), Milik (ha rinnovato nei giorni scorsi per spalmare il suo ingaggio) ma anche Kolo Muani (in prestito fino al termine della stagione), risuonano come autentici segnali verso le possibili operazioni in entrate. I nomi forti sono quelli di Retegui e Lookman dell'Atalanta, Osimhen del Napoli e Delap dell'Ipswich, ma occhio a quattro possibili new entry.Secondo il quotidiano torinese, non vanno escluse dalla lista le candidature di Openda del Lipsia, di Boniface del Bayer Leverkusen, Mikautadze del Lione e Kalimuendo del Rennes.

Calciomercato Juve LIVE: quattro nomi per sostituire Thiago Motta, il punto sul futuro della panchina - di Redazione JuventusNews24

Calciomercato Juve, asse aperto col Newcastle: i quattro nomi sul tavolo dopo l'affare Kelly. Tutti gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, asse aperto col Newcastle: quattro nomi discussi dai due club in vista della prossima estate Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciomercato Juve avrebbe aperto un vero e proprio asse diretto con il Newcastle dopo l'affare Kelly. Il colpo dello scorso gennaio, infatti, potrebbe aver aperto il canale per altre operazioni in futuro.

Calciomercato Juve LIVE: quattro nomi per sostituire Thiago Motta, Tonali idea sempre più concreta - di Redazione JuventusNews24

