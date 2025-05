Calciomercato Juve clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra! I bianconeri sfidano il West Ham per prendere un difensore dal Manchester City! Lo scenario

Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra! I bianconeri sfidano il West Ham per prendere un difensore dal Manchester City! Lo scenario Calciomercato Juve, Giuntoli può sfidare il West Ham per quel difensore del Manchester City: può arrivare per il Mondiale per Clubdall’Inghilterra arriva un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso, qualora venisse confermata. Secondo quanto emerso da caughtoffside.com, il Calciomercato Juve sarebbe sulle tracce di John Stones.Il difensore inglese, classe 1994, è un obiettivo condiviso con un’altra squadra di Premier League: anche il West Ham vuole il difensore. Gli Hammers sono forti sul difensore e sono pronti a sfidare i bianconeri, i quali potrebbero inserirsi tesserare il giocatore già per il Mondiale per Club. .com 🔗 , Giuntoli può sfidare ilHam per queldel: può arrivare per il Mondiale per Clubarriva un’che avrebbe del clamoroso, qualora venisse confermata. Secondo quanto emerso da caughtoffside.com, ilsarebbe sulle tracce di John Stones.Ilinglese, classe 1994, è un obiettivo condiviso con un’altra squadra di Premier League: anche ilHam vuole il. Gli Hammers sono forti sule sono pronti a sfidare i, i quali potrebbero inserirsi tesserare il giocatore già per il Mondiale per Club. .com 🔗 Juventusnews24.com

Calciomercato Juve, clamorosa indiscrezione dall'Inghilterra! I bianconeri sfidano il West Ham per prendere un difensore dal Manchester City di Guardiola! Lo scenario - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Giuntoli può sfidare il West Ham per quel difensore del Manchester City: può arrivare per il Mondiale per Club Dall'Inghilterra arriva un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso, qualora venisse confermata. Secondo quanto emerso da caughtoffside.com, il calciomercato Juve sarebbe sulle tracce si Stones.

Calciomercato Juve, prezzo già fissato: 40 milioni per l’addio in estate di quel bianconero. L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, prezzo fissato: 40 milioni per l’addio. L’indiscrezioni e tutti gli aggiornamenti in casa bianconera L’avventura in bianconero di Douglas Luiz potrebbe essere già al capolinea. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, infatti, il calciomercato Juve sarebbe disposto a privarsi subito dell’ex Aston Villa. Per la sua cessione a giugno serviranno circa 40 milioni di euro, al termine di una stagione ben al di sotto le aspettative dopo il suo arrivo a Torino nel maxi affare con l’Aston Villa. 🔗juventusnews24.com

Mancini Juve, clamorosa indiscrezione sul futuro dell’ex ct: potrebbe allenare quella squadra di Serie B! Le ultimissime - di Redazione JuventusNews24Mancini Juve, clamorosa indiscrezione sul futuro dell’ex commissario tecnico: potrebbe allenare quella squadra di Serie B! Le ultimissime novità Nelle ultime settimane è stato accostato a più riprese alla panchina della Juve, prima che i bianconeri decidessero di ripiegare su Tudor subito dopo l’esonero di Thiago Motta. Ora il futuro di Mancini potrebbe essere in Serie B. 🔗juventusnews24.com

