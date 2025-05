Calciomercato Juve clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra! I bianconeri sfidano il West Ham per prendere un difensore dal Manchester City di Guardiola! Lo scenario

Calciomercato Juve, Giuntoli può sfidare il West Ham per quel difensore del Manchester City: può arrivare per il Mondiale per Clubdall'Inghilterra arriva un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso, qualora venisse confermata. Secondo quanto emerso da caughtoffside.com, il Calciomercato Juve sarebbe sulle tracce si Stones.

Calciomercato Juve, prezzo già fissato: 40 milioni per l’addio in estate di quel bianconero. L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, prezzo fissato: 40 milioni per l’addio. L’indiscrezioni e tutti gli aggiornamenti in casa bianconera L’avventura in bianconero di Douglas Luiz potrebbe essere già al capolinea. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, infatti, il calciomercato Juve sarebbe disposto a privarsi subito dell’ex Aston Villa. Per la sua cessione a giugno serviranno circa 40 milioni di euro, al termine di una stagione ben al di sotto le aspettative dopo il suo arrivo a Torino nel maxi affare con l’Aston Villa. 🔗juventusnews24.com

Mancini Juve, clamorosa indiscrezione sul futuro dell’ex ct: potrebbe allenare quella squadra di Serie B! Le ultimissime - di Redazione JuventusNews24Mancini Juve, clamorosa indiscrezione sul futuro dell’ex commissario tecnico: potrebbe allenare quella squadra di Serie B! Le ultimissime novità Nelle ultime settimane è stato accostato a più riprese alla panchina della Juve, prima che i bianconeri decidessero di ripiegare su Tudor subito dopo l’esonero di Thiago Motta. Ora il futuro di Mancini potrebbe essere in Serie B. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, prezzo già fissato: serviranno 25 milioni per quell’obiettivo! Possibile duello in Serie A. L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, 25 milioni per quell’obiettivo! Ultime novità sul futuro di De Cuyper, nel mirino anche del Milan Come riportato da calciomercato.com, il Milan fa sul serio per De Cuyper e sarebbe in vantaggio sulla Juve per l’obiettivo di mercato. Il terzino sinistro classe 2000 del Club Brugge sarebbe stato individuato dai rossoneri come l’erede designato di Theo Hernandez. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, Giuntoli potrebbe piazzare un clamoroso colpo di mercato in entrata dall’Inter: arriverebbe con la clausola! - Tony Damascelli, a Radio Radio, ha parlato in questi termini di un’indiscrezione che riguarda il calciomercato Juve: l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram potrebbe entrare nel mirino. Ecco le sue ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Parma, clamorosa offerta da 40 milioni di euro per il portiere crociato. L’indiscrezione - Calciomercato Parma, clamorosa offerta per il portiere Suzuki! 40 milioni di euro da parte di quella big estera. Ecco l’indiscrezione spagnola Clamorosa indiscrezione dalla Spagna dove spicca una gran ... 🔗calcionews24.com

Calciomercato Parma, clamoroso retroscena su Circati. Offerta da 100 milioni? L’indiscrezione estiva - Calciomercato Parma, spunta un clamoroso retroscena per quanto concerne il difensore Alessandro Circati. Ecco le ultime novità Retroscena molto importante per quanto concerne il calciomercato Parma. S ... 🔗calcionews24.com