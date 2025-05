Calciomercato Juve | allenatore rosa e giocatori simbolo Da quali certezze ripartiranno i bianconeri per la prossima stagione – VIDEO

Calciomercato Juve: allenatore, rosa e giocatori simbolo. Da quali certezze deve ripartire il club bianconero per la prossima estate – VIDEO

Nuova puntata del nostro format 'Più Chiara di Così' con la nostra Chiara Aleati, che in questo episodio ha analizzato quello che sarà il Calciomercato Juve in vista della prossima stagione.

Quale sarà l'allenatore? Quale sarà la rosa e quali saranno i giocatori simbolo da cui ripartire? Ecco quali saranno le certezze per il futuro del club bianconero nel VIDEO di Juventusnews24.com

Nuovo allenatore Juve, Viviano fa il nome: «Per il post Thiago Motta ripartirei da lui. Diversi giocatori in rosa possono integrarsi bene con il suo gioco!» - di Redazione JuventusNews24Nuovo allenatore Juve: Emiliano Viviano si è espresso così nel caso in cui le strade tra i bianconeri e Thiago Motta dovessero separarsi Ai microfoni di TvPlay, Emiliano Viviano ha detto la sua sul possibile nuovo allenatore Juve nel caso in cui dovessero separarsi le strade con Thiago Motta. Di seguito riportate le dichiarazioni dell’ex portiere di Serie A. PAROLE – «Per il post Thiago Motta ripartirei da Gasperini. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve: chi parte, chi rischia e chi resta. Il punto sulla rosa bianconera in vista della prossima estate - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve: chi parte, chi rischia e chi resta. Il punto sulla rosa bianconera in vista della prossima estate e i possibili movimenti di mercato L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla rosa della Juve, specificando i nomi di coloro che resteranno sicuramente a Torino, di chi è a rischio e di chi invece sarà messo sul mercato e partirà. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve LIVE: mezza rosa a rischio, sempre più in bilico la panchina di Thiago Motta - di Redazione JuventusNews24Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

