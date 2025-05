Calciomercato Inter i nerazzurri insistono per Castro | il Bologna prepara una contromossa

Calciomercato Inter, la società nerazzurra insiste per portare a Milano Santiago Castro: ecco la contromossa del Bologna Il Calciomercato Inter sta per entrare nel vivo e la società nerazzurra sta mostrando sempre di più un forte Interesse nei confronti dell'attaccante argentino del Bologna Santiago Castro. L'Inter è pronta a fare di tutto per assicurarsi le prestazioni di questo promettente giocatore, ritenuto un rinforzo di grande valore per il prossimo campionato.Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Per riuscire a portare Castro dal Bologna sarà necessario un grande sforzo. Il club emiliano intende mantenere il giocatore almeno per un'altra stagione, sperando in una revisione dell'ingaggio (che attualmente ammonta a 500 mila euro) e, eventualmente, nella possibilità di partecipare da protagonista alla Champions League, dopo l'esperienza di questa stagione non particolarmente fortunata.

Calciomercato Inter, i nerazzurri insistono per Solet: il francese è uno degli obiettivi principali per la difesa - di RedazioneCalciomercato Inter, la dirigenza nerazzurra insiste per il difensore dell’Udinese Solet: le ultime L’Inter sta intensificando i suoi sforzi per assicurarsi Oumar Solet, difensore centrale dell’Udinese, nella prossima sessione di calciomercato. Considerato uno dei talenti emergenti in Serie A grazie alle sue prestazioni solide e alla personalità dimostrata in campo, Solet è diventato un obiettivo prioritario per la dirigenza nerazzurra. 🔗internews24.com

Calciomercato Inter, i nerazzurri insistono per Luis Henrique: c’è anche il Bayern Monaco alla finestra - di RedazioneCalciomercato Inter, duello tra i nerazzurri e il Bayern Monaco per Luis Henrique: le ultime Ieri, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha confermato che l’Inter è interessata a Luis Henrique. Tuttavia, la squadra dovrà affrontare una forte concorrenza, in particolare da parte del Bayern Monaco, avversario di ieri. Nonostante ciò, i nerazzurri appaiono determinati a ingaggiare il giocatore brasiliano. 🔗internews24.com

Calciomercato Inter, i nerazzurri da tempo sulle tracce di Solet ma c’era un dubbio! Svelato il retroscena - di RedazioneCalciomercato Inter, i nerazzurri da tempo sulle tracce di Solet ma c’era un dubbio! Svelato il retroscena sul difensore dell’Udinese I dirigenti del calciomercato Inter nel corso dell’ultima gara a San Siro contro l’Udinese hanno avuto l’ennesima conferma che Oumar Solet può essere il nome giusto come rinforzo per la difesa del prossimo anno. Il Corriere dello Sport parla dell’interesse dei nerazzurri per il centrale ex Salisburgo, un interesse nato già diversi anni fa… CALCIOMERCATO INTER – «In casa Inter viene ritenuto sufficientemente duttile per sistemarsi anche al ... 🔗internews24.com

