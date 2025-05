Calciomercato estero rinnovo di Alexander-Arnold ancora in bilico Slot spazientito | Se ci fossero novità…

Calciomercato estero, rinnovo di Alexander-Arnold ancora in bilico. Slot spazientito: «Se ci fossero novità.» A due giorni dalla partita di Premier League contro il Chelsea, da fresco vincitore del campionato, il 20° della storia del Liverpool, Arne Slot, tecnico dei Reds, ha parlato in conferenza della delicata situazione rinnovo di Alexander-Arnold. rinnovo – «Mancano quattro . 🔗 Calcionews24.com - Calciomercato estero, rinnovo di Alexander-Arnold ancora in bilico. Slot spazientito: «Se ci fossero novità…» diin: «Se cinovità.» A due giorni dalla partita di Premier League contro il Chelsea, da fresco vincitore del campionato, il 20° della storia del Liverpool, Arne, tecnico dei Reds, ha parlato in conferenza della delicata situazionedi– «Mancano quattro . 🔗 Calcionews24.com

Calciomercato Milan, si cerca il dopo Maignan. Senza rinnovo ecco chi sono le alternative al francese - Calciomercato Milan, i rossoneri si cautelano nel caso in cui Maignan non dovesse rinnovare il contratto: sono tre le alternative al francese Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan si guarda intorno in caso in cui Mike Maignan dovesse decidere di non rinnovare il contratto con il club rossonero. Maignan non rinnova. Così il […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Milan, CorSport: pronto il rinnovo di Mike Maignan ma il club… - In vista del calciomercato estivo il Milan ha pronto il rinnovo di Mike Maignan ma il club ancora non è convinto e ha preso tempo Mike Maignan è pronto a riprendersi il posto da titolare dopo aver saltato per squalifica la trasferta di Lecce. Il numero 16 rossonero sta vivendo una stagione complicata dove sono stati diversi gli errori commessi durante l’anno. Dall’intervento fuori tempo in casa del Feyenoord in Champions League, abbaglio decisivo per la sconfitta in Olanda. 🔗dailymilan.it

Calciomercato Milan, Tuttosport: Alessandro Florenzi torna a disposizione: Zlatan Ibrahimovic prepara il rinnovo? - In vista del calciomercato, il Milan come riferisce Tuttosport, per Alessandro Florenzi rinnovo in vista, questa l’idea di Zlatan Ibrahimovic Il Milan ritrova Alessandro Florenzi, il terzino è tornato a disposizione del tecnico Sergio Conceicao che potrebbe portarlo con se trasferta di Lecce. Il terzino rossonero ieri è tornato in gruppo ed è stato accolto dall’intero gruppo con applausi e anche sui social è stato celebrato dai suoi compagni di squadra. 🔗dailymilan.it

