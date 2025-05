Calcio Venezia rimontato dal Torino Pareggio importante nella lotta salvezza in Serie A

© Oasport.it - Calcio, Venezia rimontato dal Torino. Pareggio importante nella lotta salvezza in Serie A Pareggio per 1-1 tra Torino e Venezia nell’unico anticipo del venerdì il programma della trentacinquesima (sedicesima del girone di ritorno) e quartultima giornata della Serie A 2024-2025 di Calcio maschile. Un punto cruciale per i veneti, che salgono a quota 26 portandosi momentaneamente a -1 dalla zona salvezza e a +1 sull’Empoli penultimo.Ottima partenza degli ospiti, che sfiorano il vantaggio al 7? con un rocambolesco doppio palo di Yeboah ed il successivo gol annullato per fuorigioco di Gytkjaer sulla ribattuta. Venezia pericoloso anche al 20?, ma Milinkovic-Savic disinnesca la conclusione di Zerbin dopo il retropassaggio sbagliato di Elmas. I veneti sbloccano meritatamente il punteggio al 36? con la rete di Kike Perez, che salta un paio di avversari battendo poi il portiere granata sul primo palo con un gran rasoterra. 🔗 Si apre con unper 1-1 tranell’unico anticipo del venerdì il programma della trentacinquesima (sedicesima del girone di ritorno) e quartultima giornata dellaA 2024-2025 dimaschile. Un punto cruciale per i veneti, che salgono a quota 26 portandosi momentaneamente a -1 dalla zonae a +1 sull’Empoli penultimo.Ottima partenza degli ospiti, che sfiorano il vantaggio al 7? con un rocambolesco doppio palo di Yeboah ed il successivo gol annullato per fuorigioco di Gytkjaer sulla ribattuta.pericoloso anche al 20?, ma Milinkovic-Savic disinnesca la conclusione di Zerbin dopo il retropassaggio sbagliato di Elmas. I veneti sbloccano meritatamente il punteggio al 36? con la rete di Kike Perez, che salta un paio di avversari battendo poi il portiere granata sul primo palo con un gran rasoterra. 🔗 Oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

DIRETTA Serie A, Torino-Venezia 0-0: calcio d’inizio LIVE - Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra i granata di Vanoli e gli arancioneroverdi di Di Francesco in tempo reale Il Torino riceve il Venezia nell’anticipo del venerdì che apre la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, quartultimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da 18 punti in favore dei piemontesi, che sarà diretta dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno. 🔗calciomercato.it

Torino Venezia LIVE 0-0: tutto pronto per il calcio d’inizio! Ecco le ufficiali - Allo Stadio Olimpico Grande Torino il match valido per la 35ª giornata di Serie A Torino Venezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Ci siamo, è tutto pronto per un altro weekend di Serie A. Tra le mura del Grande Torino si sfidano Torino e […] 🔗calcionews24.com

Risultati Serie A: il Venezia agguanta il Como nel recupero, pazzo 2-2 tra Parma e Torino. Cosa è successo nelle sfide del pomeriggio - di Redazione JuventusNews24Risultati Serie A: il Venezia agguanta il Como nel recupero, pazzo 2-2 tra Parma e Toro. Cosa è successo nelle sfide in programma oggi pomeriggio Sono terminate le due sfide di Serie A in programma oggi pomeriggio. Il Como ha pareggiato in casa contro il Venezia: al vantaggio iniziale di Ikoné ha risposto il rigore trasformato da Gytkjaer all’ultimo istante. Nell’altra sfida il Parma va sotto due volte contro il Torino ma lo raggiunge sempre. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serie A, Inter-Fiorentina 2-1 e nerazzurri a -1 dal Napoli. L'Udinese frena i partenopei sull’1-1 - Aggiornamento del 11 Febbraio delle ore 01:45; Serie A, Torino rimontato due volte dal Parma. Gol e highlights; Serie A, Torino rimontato due volte dal Parma. Gol e highlights; Calcio Live News: l'Atalanta cade sotto i colpi dell'Inter, 2-0 firmato Carlos Augusto e Lautaro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Calcio, Venezia rimontato dal Torino. Pareggio importante nella lotta salvezza in Serie A - Si apre con un pareggio per 1-1 tra Torino e Venezia nell'unico anticipo del venerdì il programma della trentacinquesima (sedicesima del girone di ... 🔗oasport.it

Vanoli, paura durante Torino-Venezia: l'allenatore si accascia improvvisamente. Cosa è successo - Secondi di paura allo stadio Grande Torino pochi secondi dopo la concessione del calcio di rigore per i granata quando l'allenatore del Torino, Paolo Vanoli, si è ... 🔗msn.com

Serie A, Torino-Venezia 1-1: gol di Perez e Vlasic. Lieve malore per Vanoli - La 35esima giornata di campionato si è aperta con il pareggio tra i granata e la squadra di Di Francesco. Attimi di paura per il tecnico dei granata, che si è brevemente accasciato in campo, per poi ... 🔗tg24.sky.it