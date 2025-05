Calcio Serie D Vigor Senigallia chiudere a testa alta

Senigallia, 2 Maggio 2025 – Ultima di campionato per la Vigor Senigallia che domenica 4 maggio alle ore 15 rende visita al Roma City sul campo di Riano.Match delicatissimo per la deludente squadra laziale che è già sicura di dnon evitare i play-out ma potrebbe anche retrocedere direttamente senza un successo.Per la Vigor invece, già salva, c'è solo da finire con dignità e orgoglio una stagione al di sotto delle attese, perché comunque anche stavolta i tifosi rossoblù non mancheranno completando una stagione in cui sono sempre stati presenti in buon numero anche nelle trasferte più lontane."Daremo spazio a qualcuno che ha giocato meno ma con Serietà sin dalla settimana di allenamento: lo dobbiamo alla regolarità del torneo e ai nostri tifosi", garantisce mister Mauro Antonioli che non potrà disporre di Rotondo infortunato e Beu squalificato, così come Alari nel Roma City mentre la Vigor ha perso pure l'osteopata Ferretti squalificato per 3 giornate.

