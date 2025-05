Calcio Prima e Seconda Categoria 2024 2025 il programma e gli arbitri della 29^ giornata di sabato 3 maggio

Prima B, Borghetto-Montemarciano è un antipasto dei play-off, match point salvezza per Castelleonese e Castelbellino contro Sampaolese e Real Cameranese. Spettro retrocessione per la Labor, Pietralacroce-Staffolo possibile antePrima dei play-out. Nel girone C, Argignano e Passatempese si giocheranno la salvezza e i play-off fino all’ultima giornata. In Seconda, nel girone C il Le Torri Castelplanio sfida il Corinaldo, con Arcevia-Cupramontana e Monte Porzio-Ostra Vetere. Nell’F la Cingolana SF ospita il Serralta, con la capolista Sarnano in casa della Treiese e il Ripe San Ginesio a MatelicaVALLESINA, 2 maggio 2025 – Dopo tre settimane di pausa, tornano i campionati di Prima e Seconda Categoria. Domani, sabato 3 maggio, si giocano in contemporanea alle 16.30 le gare della 29^ giornata. 🔗 InB, Borghetto-Montemarciano è un antipasto dei play-off, match point salvezza per Castelleonese e Castelbellino contro Sampaolese e Real Cameranese. Spettro retrocessione per la Labor, Pietralacroce-Staffolo possibile antedei play-out. Nel girone C, Argignano e Passatempese si giocheranno la salvezza e i play-off fino all’ultima. In, nel girone C il Le Torri Castelplanio sfida il Corinaldo, con Arcevia-Cupramontana e Monte Porzio-Ostra Vetere. Nell’F la Cingolana SF ospita il Serralta, con la capolista Sarnano in casaTreiese e il Ripe San Ginesio a MatelicaVALLESINA, 2– Dopo tre settimane di pausa, tornano i campionati di. Domani,, si giocano in contemporanea alle 16.30 le gare29^. 🔗 .com

