Calcio Lautaro stop di 7-10 giorni Salta il Barcellona

giorni di stop per Lautaro Martinez, che dopo l'infortunio al 43? del primo tempo dell'andata di semifinale Champions contro il Barcellona (finita 3-3) dovrà rinunciare al ritorno. Gli esami clinici e strumentali eseguiti stamattina all'Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una elongazione ai flessori della coscia sinistra per l'attaccante argentino. Lo ha comunicato il club nerazzurro. Le condizioni dell'attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno. Sarà assente domani contro il Verona e martedì nel ritorno della semifinale di Champions contro il Barcellona. Proverà a rientrare contro il Torino.

Calcio, nuove regole IFAB: stop alle perdite di tempo e novità sul VAR - L’International Football Association Board (IFAB), riunitosi a Belfast per la 139ª Assemblea Generale Annuale, ha approvato una modifica al regolamento per contrastare le perdite di tempo da parte dei portieri. Se un estremo difensore terrà il pallone per più di otto secondi e ignorerà il conto alla rovescia dell’arbitro (che partirà da cinque), la squadra avversaria otterrà un calcio d’angolo invece del precedente calcio di punizione indiretto previsto dopo sei secondi. 🔗laprimapagina.it

LIVE Feyenoord-Inter 0-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Lautaro Martinez sigla il raddoppio! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50? Feyenoord che prova ad alzare il baricentro di gioco. 48? Gooooooooooooooool, Lautaro Martinez, l’argentino che non ci pensa su due volte siglando il raddoppio, Feyenoord-Inter 0-2. 46? Inizia il secondo tempo! 19.35 Inter che soffre ad inizio partita per il nuovo modulo con Acerbi alto, ma poi rimette tutto in sesto con la rete del solito Thuram. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo, Feyenoord-Inter 0-1. 🔗oasport.it

Calcio, Inter, solo affaticamento per Lautaro - Roma, 9 mar. (askanews) – Nessun problema per Lautaro, uscito dal campo dopo Inter-Monza toccandosi la coscia sinistra: l’argentino sta bene, si tratta solo di un semplice affaticamento. A questo punto starà a Inzaghi decidere se gestirlo nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord in programma martedì 11 marzo. Chi preoccupa è sicuramente Piotr Zielinski, che si è infortunato al polpaccio: il polacco ha lasciato San Siro molto dolorante e lunedì 10 marzo farà gli esami strumentali, dopo i quali saranno più chiari i tempi di recupero (che si prospettano comunque ... 🔗ildenaro.it

