Calcio gli arbitri di serie A Massa per Lecce-Napoli

Roma, 2 mag. (askanews) – Resi noti gli arbitri della 35esima giornata di serie A, stagione 2024/25. Si parte venerdì alle 20.45 con Torino-Venezia, che sarà diretta da Sozza, sabato alle 15 c'è Cagliari-Udinese, arbitra Feliciani e alla stessa ora Parma-Como, diretta da Di Bello, alle 18 c'è Lecce-Napoli affidata a Massa alle 20.45 Inter-Verona, arbitra Manganiello. Domenica alle 12.30 c'è Empoli-Lazio, arbitra Colombo, alle 15 c'è Monza-Atalanta, dirige Pairetto, alle 18 c'è Roma-Fiorentina, dirige Chiffi, alle 20.45 Bologna-Juventus diretta da Doveri. Lunedì alle 20.45 c'è Genoa-Milan, arbitra Collu. Torino-Venezia (venerdì 2 maggio, ore 20.45): Sozza di Seregno Cagliari-Udinese (sabato 3 maggio, ore 15): Feliciani di Teramo Parma-Como (sabato 3 maggio, ore 15): Di Bello di Brindisi Lecce-Napoli (sabato 3 maggio, ore 18): Massa di Imperia Inter-Verona (sabato 3 maggio, ore 20.

