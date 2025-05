Calcio gli arbitri della 35ª giornata di Serie A 2024 25

Serie A ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 35ª giornata del campionato 202425. Il turno si apre venerdì 2 maggio con l’anticipo serale Torino-Venezia, affidato a Sozza di Seregno, e si chiuderà lunedì 5 maggio con Genoa-Milan, diretto da Collu di Cagliari.Ecco il programma completo delle gare e gli arbitri designati:Venerdì 2 maggioTorino-Venezia (ore 20.45): Sozza di SeregnoSabato 3 maggioCagliari-Udinese (ore 15.00): Feliciani di TeramoParma-Como (ore 15.00): Di Bello di BrindisiLecce-Napoli (ore 18.00): Massa di ImperiaInter-Verona (ore 20.45): Manganiello di PineroloDomenica 4 maggioEmpoli-Lazio (ore 12.30): Colombo di ComoMonza-Atalanta (ore 15.00): Pairetto di NichelinoRoma-Fiorentina (ore 18.00): Chiffi di PadovaBologna-Juventus (ore 20. 🔗 Ilfogliettone.it - Calcio, gli arbitri della 35ª giornata di Serie A 2024/25 La LegaA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 35ªdel campionato25. Il turno si apre venerdì 2 maggio con l’anticipo serale Torino-Venezia, affidato a Sozza di Seregno, e si chiuderà lunedì 5 maggio con Genoa-Milan, diretto da Collu di Cagliari.Ecco il programma completo delle gare e glidesignati:Venerdì 2 maggioTorino-Venezia (ore 20.45): Sozza di SeregnoSabato 3 maggioCagliari-Udinese (ore 15.00): Feliciani di TeramoParma-Como (ore 15.00): Di Bello di BrindisiLecce-Napoli (ore 18.00): Massa di ImperiaInter-Verona (ore 20.45): Manganiello di PineroloDomenica 4 maggioEmpoli-Lazio (ore 12.30): Colombo di ComoMonza-Atalanta (ore 15.00): Pairetto di NichelinoRoma-Fiorentina (ore 18.00): Chiffi di PadovaBologna-Juventus (ore 20. 🔗 Ilfogliettone.it

Ne parlano su altre fonti

Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, il programma e gli arbitri della 28^ giornata - In Prima B la Castelfrettese potrebbe volare in Promozione con una vittoria o un pareggio con un 1-X dell’Ostra a Montemarciano. Scontro play-off tra Borghetto e Olimpia Marzocca, sfide salvezza San Biagio-Castelleonese e Castelbellino-Sampaolese. In Seconda, il Le Torri Castelplanio potrebbe vincere il campionato se il Cupramontana perde, anche il Loreto a un passo dal trionfo VALLESINA, 11 aprile 2025 – Sarà giornata di verdetti la 28^ in Prima e Seconda Categoria? Potrebbe arriva la promozione, infatti, per Castelfrettese in Prima B, Le Torri Castelplanio in Seconda C e Loreto in Seconda ... 🔗.com

Calcio a 5 / Serie B 2024/2025, programma e arbitri della 20^ giornata del girone D - Il Corinaldo farà visita alla capolista Mernap Faenza per riaprire i giochi per la promozione diretta. Scontro salvezza per il Cus Ancona contro la Nuova Juventina, a riposo lo Jesi VALLESINA, 14 marzo 2025 – Entriamo nelle battute finali del girone D di Serie B di calcio a 5. In questo fine settimana, infatti, si giocheranno le gare della 20^ giornata sulle 22 complessive e i giochi sono tutti ancora aperti, a parte per la Real Dem retrocessa aritmeticamente in Serie C1. 🔗.com

Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024-2025, programma e arbitri della 25^ giornata - Rinviate Real Cameranese-Montemarciano (Prima B) e Calcio Castelfidardo-Camerano (Seconda D), posticipata a domenica Labor-Ostra Calcio. In Prima B, inoltre, derby salvezza tra Castelbellino e Staffolo, antipasto play-off tra Osimo 2011 e Marzocca. In Seconda Categoria, nel girone C il Le Torri Castelplanio affronta il Borgo Molino, il Cupramontana di scena a Corinaldo, derby Monte Roberto-Rosora Angeli. 🔗.com