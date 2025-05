Calcio Giovanile Juniores Regionale inizia l’avventura della Castelfrettese alla Fase Nazionale contro la Renato Curi Angolana

inizia l'avventura della Fase Nazionale per i campioni regionali Under 19 Juniores della Castelfrettese. A distanza di 35 anni dall'InterRegionale, il club biancorosso riscopre il fascino di uscire dai confini marchigiani viaggiando sabato 3 maggio (ore 15.30, al "Delfino Training Center" di Poggio degli Ulivi) nella tana della Renato Curi Angolana, laureatasi di nuovo campione d'Abruzzo grazie al 5-2 rifilato al Sambuceto nella finale di Penne. Il triangolare degli ottavi di finale è completato dal Castel di Sangro Cep che verrà ospitato al Fioretti mercoledì 7 o sabato 10, in base al risultato della prima gara.

