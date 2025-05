Calcio Femminile I Torneo Città di Filottrano vince l’Under 15 della Mandolesi Porto San Giorgio

Filottrano, 2 maggio 2025 – Si è concluso venerdì 25 aprile il "1° Torneo Città di Filottrano", riservato alla categoria Femminile Under 15, che ha visto la partecipazione di otto società dislocate nella regione. È stata una bella giornata di sport, nonostante il tempo non sia stato clemente. In alcuni momenti è stata una bellissima esperienza, sia a livello organizzativo che soprattutto anche a livello di campo.Ovviamente l'organizzazione curata dalla Filottranese oramai è collaudata, vista l'esperienza del Torneo maschile che si svolge a Pasqua. L'evento ha visto vincitrici le ragazze della Mandolesi Porto San Giorgio che in finale hanno battuto le ragazze della Filottranese.

