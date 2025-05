Calcio Conte | A Lecce non sarà la partita dell’anno

Lecce-Napoli partita dell’anno per Antonio Conte? Non scherziamo. “Lo sarà sempre, ma non sarà la partita dell’anno – risponde il tecnico del Napoli – Ne mancano quattro per tutti”. Ma Lecce non è una città come le altre: “E’ sempre una gara diversa dalle altre, sono nato lì, sono diventato uomo a Lecce e quindi i sentimento che ho nei confronti di Lecce e dei Leccesi non me li potrà cambiare niente e nessuno, qualsiasi cosa si possa pensare e dire. Il sentimento mi legherà a vita, anche se vivo a Torino ho i genitori e casa a Lecce, nell’anno sabbatico ho vissuto tanto lì, è una bella città, ho amici, ma sicuramente è una partita diversa perché in quello stadio ci sono cresciuto, in quella società, prima di andare via”. Si gioca sabato alle 18, prima di Inter-Verona. 🔗 Roma, 2 mag. (askanews) –-Napoliper Antonio? Non scherziamo. “Losempre, ma nonla– risponde il tecnico del Napoli – Ne mancano quattro per tutti”. Manon è una città come le altre: “E’ sempre una gara diversa dalle altre, sono nato lì, sono diventato uomo ae quindi i sentimento che ho nei confronti die deisi non me li potrà cambiare niente e nessuno, qualsiasi cosa si possa pensare e dire. Il sentimento mi legherà a vita, anche se vivo a Torino ho i genitori e casa a, nell’anno sabbatico ho vissuto tanto lì, è una bella città, ho amici, ma sicuramente è unadiversa perché in quello stadio ci sono cresciuto, in quella società, prima di andare via”. Si gioca sabato alle 18, prima di Inter-Verona. 🔗 Ildenaro.it

Cosa riportano altre fonti

Crippa: “Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano” - Crippa: “Conte è il Maradona di oggi. Se passa a Lecce, il Napoli ha lo scudetto in mano”"> Il Napoli ha un’occasione concreta per mettere le mani sul suo quarto Scudetto, ma per Massimo Crippa, simbolo del secondo titolo azzurro conquistato nel 1990, tutto passa da una sola tappa chiave: Lecce. Intervistato da Tuttosport, l’ex centrocampista lancia una previsione netta: «Se il Napoli supera indenne Lecce, poi ha la strada in discesa. 🔗napolipiu.com

Calcio, Lecce-Venezia finisce 1-1 - 14.27 Finisce 1-1 la sfida salvezza fra Lecce e Venezia. Primo tempo frizzante,ma i gol non arrivano. Il Lecce mantiene il pallino del gioco, il Venezia trema per alcune mischie in area su azione di calcio d'angolo. Al 41', però, l'occasione è per il Venezia: Yaboah tira alto da buona posizione. Dopo l'intervallo, veneti in campo più determinati. E proprio in apertura di ripresa (50') un autogol sblocca la gara: cross di Zerbin, Gallo mette nella sua porta. 🔗servizitelevideo.rai.it

Tudor Juve, dal blitz a Vinovo per Conte al rapporto con i calciatori: «Se non corri, nel mio calcio non puoi giocare». Retroscena - di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, dal blitz a Vinovo per Conte ai calciatori: tutti i retroscena sul nuovo allenatore dei bianconeri Spuntano nuovi retroscena su Igor Tudor, svelati dal Corriere della Sera. Durante la stagione 2011/12, al suo primo anno da allenatore nelle giovanili dell’Hajduk Spalato, il tecnico croato si presentò a Vinovo, nell’allora quartier generale della Juve di Conte: «Mi piace il calcio aggressivo, soprattutto giocando palla a terra e senza buttare palloni in alto. 🔗juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Calcio, Conte: “A Lecce non sarà la partita dell’anno”; Conte: Emergenza? Troviamo sempre la quadra. A Lecce non sarà la partita dell'anno; Conte: Rimaniamo umili e con i piedi per terra; Conte e la lotta scudetto con l'Inter: Lecce importante, ma non dimentichiamo.... 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calcio, Conte: “A Lecce non sarà la partita dell’anno” - Roma, 2 mag. (askanews) – Lecce-Napoli partita dell’anno per Antonio Conte? Non scherziamo. “Lo sarà sempre, ma non sarà la partita dell’anno – risponde il tecnico del Napoli – Ne mancano quattro per ... 🔗ildenaro.it

Conte “Non c’è solo il Lecce, poi ancora tre partite” - NAPOLI (ITALPRESS) – “A Lecce la partita più importante? No. Mancano quattro partite per tutti. Sia per noi che per il Lecce ne mancheranno poi altre tre. E’ una partita importante per due squadre che ... 🔗msn.com

Napoli, Conte predica calma: «Non abbiamo ancora fatto nulla. Complimenti all'Inter per la gara col Barcellona» - «Ci stiamo giocando lo scudetto. Questo deve inorgoglirci tanto. Ma voglio lanciare un avvertimento al mondo Napoli: non abbiamo fatto ancora nulla, restiamo uniti e umili. Ho una ... 🔗msn.com