Calcio classifica di serie A | Torino a quota 44

classifica di serie A dopo Torino-Venezia 1-1 Giornata 35. Torino-Venezia 1-1 Sabato 3 maggio, ore 15 Cagliari-Udinese; ore 18 Lecce-Napoli; ore 20.45 Inter-Verona. Domenica 4 maggio, ore 12.30 Empoli-Lazio; ore 15 Monza-Atalanta; ore 18 Roma-Fiorentina; ore 20.45 Bologna-Juventus. Lunedì 5 maggio, ore 20.45 Genoa-Milan. classifica: Napoli 74, Inter 71, Atalanta 65, Juventus 62, Bologna 61, Roma, Lazio 60, Fiorentina 59, Milan 54, Torino 44, Como 42, Udinese 41, Genoa 39, Cagliari 33, Verona, Parma 32, Lecce 27, Venezi 26, Empoli 25, Monza 15. Venerdì 9 maggio ore 20.45 Milan-Bologna; Sabato 10 maggio ore 15 Como-Cagliari, ore 18 Lazio-Juventus, ore 20.45 Empoli-Parma, Domenica 11 maggio ore 12.30 Udinese-Monza, ore 15.00 Hellas Verona-Lecce, ore 18. 🔗 Roma, 2 mag. (askanews) – Questi i risultati e ladiA dopo-Venezia 1-1 Giornata 35.-Venezia 1-1 Sabato 3 maggio, ore 15 Cagliari-Udinese; ore 18 Lecce-Napoli; ore 20.45 Inter-Verona. Domenica 4 maggio, ore 12.30 Empoli-Lazio; ore 15 Monza-Atalanta; ore 18 Roma-Fiorentina; ore 20.45 Bologna-Juventus. Lunedì 5 maggio, ore 20.45 Genoa-Milan.: Napoli 74, Inter 71, Atalanta 65, Juventus 62, Bologna 61, Roma, Lazio 60, Fiorentina 59, Milan 54,44, Como 42, Udinese 41, Genoa 39, Cagliari 33, Verona, Parma 32, Lecce 27, Venezi 26, Empoli 25, Monza 15. Venerdì 9 maggio ore 20.45 Milan-Bologna; Sabato 10 maggio ore 15 Como-Cagliari, ore 18 Lazio-Juventus, ore 20.45 Empoli-Parma, Domenica 11 maggio ore 12.30 Udinese-Monza, ore 15.00 Hellas Verona-Lecce, ore 18. 🔗 Ildenaro.it

Torino Empoli 1-0, decide Vlaši?. La classifica aggiornata in Serie A. Cosa cambia per l'Inter - di RedazioneTorino Empoli 1-0, decide il match la rete di Vlaši?: la classifica aggiornata in Serie A nel corso del 29° turno Termina qui Torino Empoli, 1-0 il risultato finale. Vanoli e i suoi possono sorridere per il successo in casa ottenuto grazie alla rete di Vlaši?; il croato la sblocca al 70?. Le statistiche dicono 15 tiri per l'Empoli contro gli 13 dei granata, malgrado questo vantaggio i toscani non sono riusciti però ad agguantare il match che li condanna a restare nella parte bassa anzi, bassissima della classifica.

Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juventus dopo Torino Empoli - di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juventus dopo Torino Empoli, l'elenco e la graduatoria aggiornata Termina 1-0 il match della 29ª giornata di Serie A tra Torino ed Empoli grazie alla rete segnata da Vlasic. La Juventus sarà impegnata domani al Franchi con la Fiorentina ed ecco come cambia la classifica dopo il match delle 20:45. Inter 61 (28)Napoli 60 (28)Atalanta 58 (28)Juventus 52 (28)Lazio 51 (28)Bologna 50 (28)Milan 47 (29)Roma 46 (28)Fiorentina 45 (28)Udinese 40 (29)Torino 38 (29)Genoa 35 (29)Como 29 (29)Verona 29 (29)Cagliari 26

Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juve dopo Lazio Torino e la conclusione della 30esima giornata di campionato - di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juve dopo la conclusione della 30esima giornata di campionato, l'elenco La Lazio pareggia contro il Torino per 1-1 nell'ultimo match di questa 30esima giornata di Serie A. Ecco come cambia la classifica di Serie A anche per la Juve. Inter 67 (30)Napoli 64 (30)Atalanta 58 (30)Bologna 56 (30)Juventus 55 (30)Roma 52 (30)Lazio 52 (30)Fiorentina 51 (30)Milan 47 (30)Udinese 40 (30)Torino 39 (30)Genoa 35 (30)Como 30 (30)Verona 30 (30)Cagliari 29 (30)Lecce 25 (30)Parma 26 (30)Empoli 23 (30)Venezia 20 (30)Monza 15

