Calcio a 5 Serie D iniziano i play-off | stasera la semifinale tra Santa Maria Nuova e Valmisa per il girone B

Santa Maria Nuova, 2 maggio 2025 – Comincia questa sera la lunga cavalcata della post season che servirà a decretare i nomi delle 3 formazioni che raggiungeranno in C2 il CDC Moie e le squadre vincenti degli altri 5 gironi di Serie D marchigiana. Le sei vincenti dei playoff dei propri gironi infatti non saranno automaticamente promosse in C2 ma dovranno allungare la stagione fino a fine maggio e passare attraverso un altro scontro, con partite di andata e ritorno, contro una delle vincenti dei playoff degli altri gironi che verrà sorteggiata a caso. Nel girone B, la Futsal Ottrano, già qualificata per effetto del distacco in campionato superiore ai 14 punti dalla quinta in classifica, aspetta nella finale del 9 maggio la vincente dello scontro che questa sera alle 21. Chi vince affronterà in finale la Futsal Ottrano: i padroni di casa hanno a disposizione due risultati su tre per passare il turno.

Calcio: il Milan passeggia in casa dell'Udinese in Serie A. Al Friuli finisce 0-4 - Una vittoria netta per scacciare i fantasmi. Il Milan ha espugnato per 0-4 il campo dell'Udinese nell'anticipo valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2024-2025 di calcio. Successo netto ed estremamente importante per il diavolo, salito a cinquantuno punti in classifica e portandosi provvisoriamente a meno quattro dalla zona Europa. Gli uomini allenati da Sérgio Conceição hanno sbloccato il match nelle battute finali della prima frazione, trovando il vantaggio al 42? giro di orologio con Rafa Leao, artefice di un destro imprendibile maturato dopo l'assist di Fofana.

Calcio Femminile: al Comunale il recupero della 19esima giornata di Serie B contro il Bologna. Carcassi e Corazzi firmano la vittoria amaranto - Sotto la pioggia del Comunale l'Arezzo calcio femminile vince 2-0, con merito, il recupero del 19° turno contro il Bologna quarto in classifica. Di Carcassi e Corazzi le reti di un successo che proietta la squadra di Leoni al settimo posto, superando in un colpo solo Cesena, Freedom e Brescia. Le ospiti sono pericolose al 10' con una conclusione disinnescata da Bartalini e al 17' con un tiro a giro dell'ex Nocchi che esce di poco.

Rolex gonfiati, puntate sul Milan e "Il Professore": i retroscena del giro illegale di calcio scommesse che scuote la Serie A - Il calciatore indagato Sandro Tonali, interrogato dai pm il 17 ottobre 2023, ha raccontato come funzionava il 'sistema' per saldare i debiti con i gestori delle piattaforme per le scommesse clandestine. Il titolare della gioielleria Elysium, nel cuore di Milano, "mi fece vedere un Rolex che sapevo dal valore di 9.000 euro e il gioielliere mi proponeva 21.000 euro, prezzo che comprendeva l'importo del debito con Tommy", ossia Tommaso De Giacomo, uno dei presunti capi dell'organizzazione.

