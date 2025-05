Cagliari-Udinese il pronostico di Serie A | dalla combo alla chance mix

Sta per prendere il via un nuovo fondamentale weekend di Serie A, che sarà valido per la trentacinquesima giornata e che potrà dare significative indicazioni in tutte le zone della classifica, dalla vetta fino alla salvezza. Si comincerà stasera con l'anticipo del venerdì tra Torino e Venezia, mentre domani, sabato 3 maggio, saranno due le sfide delle ore 15 e una di queste vedrà scendere in campo Cagliari ed Udinese, impegnate all'Unipol Domus. Padroni di casa che andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo quella cruciale ottenuta la settimana scorsa contro il Verona, che ha permesso di interrompere un momento negativo di tre match, con due sconfitte di fila. Cagliari che in caso di successo potrebbe anche già festeggiare la matematica permanenza nella categoria, sempre che sia Venezia sia Empoli non vadano oltre il pareggio nei loro rispettivi incontri.

