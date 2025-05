Cade in un dirupo ad Avellino | ferito un uomo di 60 anni salvato dai vigili del fuoco

uomo è rimasto ferito nella serata di ieri, 1° maggio, in una zona boschiva di Avellino: fortunatamente, il 60enne non ha riportato gravi ferite. 🔗 L'è rimastonella serata di ieri, 1° maggio, in una zona boschiva di: fortunatamente, il 60enne non ha riportato gravi ferite. 🔗 Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Il Monopoli cade ad Avellino: Lescano decide la sfida (1-0) - Dopo il pareggio a reti bianche contro il Potenza, il Monopoli incassa una sconfitta esterna. Allo stadio Partenio-Lombardi la formazione guidata da Alberto Colombo è stata battuta per 1-0 dall'Avellino capolista. A decidere la sfida è stato Lescano, che al 31' ha insaccato il pallone su... 🔗europa.today.it

Il Monopoli cade ad Avellino: Lescano decide la sfida (1-0) - Dopo il pareggio a reti bianche contro il Potenza, il Monopoli incassa una sconfitta esterna. Allo stadio Partenio-Lombardi la formazione guidata da Alberto Colombo è stata battuta per 1-0 dall'Avellino capolista. A decidere la sfida è stato Lescano, che al 31' ha insaccato il pallone su... 🔗baritoday.it

Cade in una zona boscata ad Avellino: salvato dai Vigili del Fuoco - Alle ore 20:30 circa di oggi, primo maggio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in località Collina Liquorini per un soccorso a persona. L'intervento, segnalato da alcuni passanti, si è reso necessario a seguito della caduta di un uomo di circa sessant'anni, residente in contrada San... 🔗avellinotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Cade in un dirupo ad Avellino: ferito un uomo di 60 anni, salvato dai vigili del fuoco; Avellino, cade nel dirupo del boschetto: ferito 60enne; Schianto tra scooter e auto su via Zoccolari ad Avellino: grave un giovane; Donna morta in un dirupo a Ischia, svolta choc: compagno arrestato per omicidio, la soffocò dopo che lei gli chiese aiuto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Avellino, cade nel dirupo del boschetto: ferito 60enne - Cade nel boschetto nell'immediata periferia di Avellino, ferito sessantenne. È accaduto in serata. I vigili del fuoco sono intervenuti in località Collina ... 🔗msn.com