Cade durante l' escursione in montagna ferita bimba di 5 anni

Cade per 300 metri durante un’escursione di scialpinismo e muore: addio al 48enne Robert Fliri, inventore della ‘scarpa-guanto’ a cinque dita - Il designer altoatesino Robert Fliri, inventore della scarpa-guanto a cinque dita “Five Fingers“, è morto in un incidente in montagna. Durante un’escursione di scialpinismo è precipitato per 300 metri mentre scendeva, con due compagni di escursione dalla parete della Punta d’Oberettes, ad oltre 3.400 metri, in Val di Mazia, laterale della Val Venosta. E sono stati i due compagni a dare l’allarme, non vedendolo più improvvisamente. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cade in mare durante escursione sugli scogli, morta 30enne a Cagliari: si cerca amico che era con lei - La segnalazione è stata data da un altro escursionista. Indagini in corso a Cagliari, la Capitaneria ha avviato le ricerche della persona che era insieme alla vittima tra Calamosca e Cala Fighera. Oltre ai mezzi a mare, in volo anche l’elicottero della Guardia Costiera.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cade dalla mountain bike durante escursione: soccorso con l'elicottero - Cade dalla mountain bike nei pressi della Torre Umberto I a Pratella e si fa male ad una gamba. E' la disavventura capitata ad un escursionista che è stato tratto in salvo dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e del Molise e dai vigili del fuoco. I soccorritori, una volta raggiunto... 🔗casertanews.it

Venafro, cade in montagna durante un’escursione in mountain-bike: 59enne soccorso con l’elicottero - “Un uomo di 59 anni, residente a Venafro, durante un’escursione fuoristrada in mountain-bike – si legge in una nota diffusa dal Cnsas – è incorso in un incidente, procurandosi diverse ferite ed una ... 🔗molisenetwork.net

Ciclista 68enne cade in discesa durante un'escursione e si rompe una gamba: recuperata in elicottero - ALBETTONE (VICENZA) - Si è concluso all'ospedale il 1° maggio di una 68enne padovana, rimasta vittima di un serio infortunio durante un'escursione ... 🔗msn.com

Cade e batte la testa , giovane soccorso in montagna - E' accaduto nei pressi del Rifugio Casera Chiarpin nella zona di Tramonti di Sopra. Il 24enne ha riportato un trauma cranico ... 🔗rainews.it