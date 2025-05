Cade dallo scooter nella corsa in ospedale spunta la cocaina In casa anche una pistola nascosta nel purè

scooter e Cade sull'asfalto: durante la corsa in ospedale spunta la cocaina, in casa anche pistola e proiettili. È stato arrestato Stefano Scarlino, 37enne di Melissano, fermato nella giornata di ieri dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della. 🔗 Lecceprima.it - Cade dallo scooter, nella corsa in ospedale spunta la cocaina. In casa anche una pistola nascosta nel purè SALVE – Perde il controllo dellosull'asfalto: durante lainla, ine proiettili. È stato arrestato Stefano Scarlino, 37enne di Melissano, fermatogiornata di ieri dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della. 🔗 Lecceprima.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Federica Brignone cade male al gigante in Val di Fassa, corsa in ospedale con l’elicottero: l’errore in pista e la paura per il ginocchio - Paura per Federica Brignone ai Campionati Italiani Assoluti di sci in Val di Fassa. L’atleta azzurra, vincitrice della Coppa del Mondo, è caduta durante la gara di slalom gigante ed è stata immediatamente soccorsa. La campionessa classe 1990 ha accidentalmente infilato un braccio in una porta, restando incastrata e perdendo l’equilibrio cadendo rovinosamente. La sciatrice è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Trento per accertamenti. 🔗open.online

Cade dal balcone di casa al quarto piano: corsa in ospedale per una 16enne - Momenti di angoscia nel pomeriggio in via Orazio De Carlucci a Maddaloni. Una ragazzina di 16 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione, al quarto piano di un plesso residenziale. Il dramma Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le... 🔗casertanews.it

Paura in un maneggio: ragazza cade da cavallo. Corsa in ospedale - Rovinosa caduta da cavallo, ieri attorno alle 9.30 all’interno del maneggio di cascina San Marco. Una 17enne residente in un paese del centro lodigiano stava effettuando un giro sul dorso dell’animale quando è scivolata dalla sella ed è caduta a terra. L’ambulanza con l’automedica del 118 sono arrivati sul posto in codice rosso: la giovane, rimasta sempre cosciente, è stata soccorsa sul posto e successivamente trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Matteo di Pavia dove sono stati approfonditi gli accertamenti clinici. 🔗ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

Cade dallo scooter, nella corsa in ospedale spunta la cocaina. In casa anche una pistola nascosta nel purè; Incidente a Gazzada Schianno, cade con la moto e finisce contro un pullman: morto 35enne; Incidente a Milano, perde il controllo della moto e si schianta: finisce in ospedale; Incidente al crossodromo. Batte la testa dopo la caduta. Corsa in ospedale a 26 anni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Cade dallo scooter, nella corsa in ospedale spunta la cocaina. In casa anche una pistola nascosta nel purè - Un uomo di Melissano è stato arrestato nelle scorse ore, dai carabinieri del Norm della compagnia di Tricase, a seguito di una caduta accidentale avvenuta nel territorio di Salve. Oltre alla droga, sc ... 🔗lecceprima.it

Rimini, un grande pino cade e colpisce una donna in scooter: «Tre persone salve per miracolo, tranciati anche i cavi della filovia» - Nel cuore di Marina Centro, la zona turistica più frequentata della città romagnola: la scooterista trasportata in ospedale per le ferite ... 🔗corrieredibologna.corriere.it

Paura in centro, anziano cade dallo scooter e finisce all’ospedale - A finire al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette un uomo di 82 anni che al momento del sinistro era alla guida di uno scooter. Secondo una prima ricostruzione l’anziano diretto verso ... 🔗youtvrs.it