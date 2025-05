Cade da un' impalcatura a tre metri dall' altezza su uno scafo in costruzione grave un 61enne

61enne caduto da un'impalcatura a tre metri di altezza mentre era al lavoro in uno scafo in costruzione a Fincantieri. L'uomo, di cittadinanza straniera, che ha perso conoscenza dopo l'impatto con il capo al suolo, è stato soccorso dal personale sanitario.

