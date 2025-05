Busta paga maxi-aumento a giugno tra cuneo fiscale e arretrati | per chi aumentano gli stipendi di 400 euro

maxi Busta paga. A giugno arrivano buone notizie per i dipendenti pubblici, con l’applicazione del taglio del cuneo fiscale (atteso da inizio anno) e con il versamento degli arretrati proprio dell’ex sgravio contributivo finora, di fatto, sospeso. L’adeguamento della Busta paga del pubblico impiego viene confermato dal Mef a Repubblica: la conferma riguarda sia l’applicazione del taglio del cuneo fiscale che la corresponsione degli arretrati.L’aumento in Busta paga arriva dopo l’indennità di amministrazione per i dipendenti per i quali è stato firmato il rinnovo contrattuale o, per chi non ha firmato (come scuola e sanità), dopo l’indennità di vacanza contrattuale. Per quanto riguarda il comparto sanità, le trattative sono ancora in alto mare con l’ultimo scontro che ha rinviato i negoziati a maggio. 🔗 Lanotiziagiornale.it - Busta paga, maxi-aumento a giugno tra cuneo fiscale e arretrati: per chi aumentano gli stipendi di 400 euro Una. Aarrivano buone notizie per i dipendenti pubblici, con l’applicazione del taglio del(atteso da inizio anno) e con il versamento degliproprio dell’ex sgravio contributivo finora, di fatto, sospeso. L’adeguamento delladel pubblico impiego viene confermato dal Mef a Repubblica: la conferma riguarda sia l’applicazione del taglio delche la corresponsione degli.L’inarriva dopo l’indennità di amministrazione per i dipendenti per i quali è stato firmato il rinnovo contrattuale o, per chi non ha firmato (come scuola e sanità), dopo l’indennità di vacanza contrattuale. Per quanto riguarda il comparto sanità, le trattative sono ancora in alto mare con l’ultimo scontro che ha rinviato i negoziati a maggio. 🔗 Lanotiziagiornale.it

