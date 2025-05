Busta paga giugno 2025 arriva rimborso da 480 euro

Busta paga di giugno 2025 il 'rimborso' di quasi 500 euro in media (480 euro), per i dipendenti pubblici. Il prossimo mese, secondo quanto conferma il ministero dell'Economia, sui cedolini torneranno i benefici del taglio del cuneo fiscale sospesi da gennaio (in media pari a 80 euro ma l'importo varia . 🔗 (Adnkronos) – Arriverà con ladiil '' di quasi 500in media (480), per i dipendenti pubblici. Il prossimo mese, secondo quanto conferma il ministero dell'Economia, sui cedolini torneranno i benefici del taglio del cuneo fiscale sospesi da gennaio (in media pari a 80ma l'importo varia . 🔗 Periodicodaily.com

Ora legale 2025, quali effetti avrà sulla busta paga e perché - Si avvicina il momento in cui dovremo cambiare le lancette dei nostri orologi. Con l’arrivo della primavera, le giornate si allungano e come ogni anno, ci aspetta il cambio dell’ora. Come al solito, alle 2 di notte le lancette andranno spostate di un’ora in avanti e si passerà direttamente alle 3. In questo modo avremo luce per più tempo, anche di sera. Quando ci sarà il cambio dell’ora e come influirà sulle buste paga? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Terremoto in Italia, scossa di magnitudo 4,6: la telecamera riprende la terra che trema (VIDEO) Leggi anche: Nuova pandemia in ... 🔗tvzap.it

Stipendi statali, chi avrà una busta paga extra da mille euro a marzo 2025 e perché arrivano gli aumenti - I dipendenti statali delle Funzioni centrali - ministeri, Agenzie fiscali, Inps, Inail e altri - a marzo 2025 riceveranno oltre allo stipendio regolare anche una busta paga extra da circa mille euro. Si tratta di aumenti in busta paga dovuti agli arretrati per il rinnovo del contratto collettivo e non solo. Resta ancora aperta la questione del nuovo taglio del cuneo, invece.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Stipendi statali, chi avrà una busta paga extra da mille euro a marzo 2025 - Statali, a marzo stipendio extra: in busta paga mille euro di arretrati. Polemica sul mancato taglio del cuneo Marzo 2025 si preannuncia un mese di importanti novità per molti dipendenti pubblici italiani. A partire da quel mese, una parte della categoria avrà diritto a un incremento significativo nella propria busta paga, con una somma extra che potrebbe arrivare fino a mille euro. Ma chi sono i beneficiari di questi aumenti e perché si verifica questo adeguamento salariale? Gli aumenti in arrivo per i dipendenti pubblici L’incremento riguarda principalmente i lavoratori del ... 🔗dayitalianews.com

