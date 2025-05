Bus travolge auto in coda al casello | è strage morti anche bambini

anche alcuni bambini. Una giornata di festa si è così trasformata in una tragedia per molte famiglie, colpite da un evento tanto improvviso quanto devastante.Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, un autobus avrebbe tamponato violentemente un furgone e altri tre veicoli che si trovavano in coda in prossimità di un casello autostradale, in un momento di traffico particolarmente intenso dovuto al rientro dalle vacanze. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità, ma l’ipotesi principale è quella di una distrazione del conducente del mezzo pesante.L’autista: “Mi sono addormentato”Il conducente dell’autobus, che è rimasto ferito nell’impatto e successivamente portato in ospedale, avrebbe ammesso agli agenti di polizia di essersi addormentato alla guida pochi istanti prima della collisione. 🔗 Thesocialpost.it - Bus travolge auto in coda al casello: è strage, morti anche bambini Un grave incidente stradale si è verificato in occasione delle celebrazioni per la Festa dei Lavoratori, coinvolgendo più veicoli e provocando la morte di dieci persone, tra cuialcuni. Una giornata di festa si è così trasformata in una tragedia per molte famiglie, colpite da un evento tanto improvviso quanto devastante.Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, unbus avrebbe tamponato violentemente un furgone e altri tre veicoli che si trovavano inin prossimità di unstradale, in un momento di traffico particolarmente intenso dovuto al rientro dalle vacanze. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dellerità, ma l’ipotesi principale è quella di una distrazione del conducente del mezzo pesante.L’autista: “Mi sono addormentato”Il conducente dell’bus, che è rimasto ferito nell’impatto e successivamente portato in ospedale, avrebbe ammesso agli agenti di polizia di essersi addormentato alla guida pochi istanti prima della collisione. 🔗 Thesocialpost.it

Filippine, bus travolge auto in coda al casello: 10 morti - Un autobus ha tamponato una alcuni veicoli in coda al casello autostradale a Tarlac, a nord di Manila, provocando la morte di 10 persone, tra cui alcuni bambini, secondo quanto riferito dalla polizia. Decine di persone sono rimaste ferite nella collisione multipla avvenuta in un momento di traffico intenso a livello nazionale a causa della festività del Labor Day. Il conducente dell'autobus, che è rimasto ferito, è stato preso in custodia dalla polizia e ha inizialmente dichiarato agli investigatori di essersi addormentato poco prima dell'incidente. 🔗tgcom24.mediaset.it

