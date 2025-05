Bugonia il nuovo film di Yorgos Lanthimos ed Emma Stone arriverà in sala in autunno

Bugonia, il nuovo film di Yorgos Lanthimos ed Emma Stone, arriverà in sala in autunnoBugonia, l’ultima collaborazione tra il regista Yorgos Lanthimos e la star Emma Stone, sarà proiettato prima del previsto. Il film sarà proiettato in alcune sale selezionate il 24 ottobre prima di essere distribuito ufficialmente a partire dal 31 ottobre. Si tratta di un leggero anticipo rispetto alla data di uscita originale del 7 novembre. Focus Features distribuirà il film negli Stati Uniti e in Canada, mentre Universal Pictures, la società madre dello studio specializzato, si occuperà della distribuzione internazionale. Con questa data di uscita, il film punterà probabilmente ad una presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, dove Lanthimos ha già vinto il Leone d’Oro con Povere creature.Il nuovo film della coppia Yorgos Lanthimos ed Emma Stone è un remake della commedia sci-fi sudcoreana Save the Green Planet e ruota attorno a due amici ossessionati dalle cospirazioni che rapiscono il potente amministratore delegato di un’importante società perché convinti che sia un alieno intenzionato a distruggere la Terra. 🔗 , ildiedinin, l’ultima collaborazione tra il registae la star, sarà proiettato prima del previsto. Ilsarà proiettato in alcune sale selezionate il 24 ottobre prima di essere distribuito ufficialmente a partire dal 31 ottobre. Si tratta di un leggero anticipo rispetto alla data di uscita originale del 7 novembre. Focus Features distribuirà ilnegli Stati Uniti e in Canada, mentre Universal Pictures, la società madre dello studio specializzato, si occuperà della distribuzione internazionale. Con questa data di uscita, ilpunterà probabilmente ad una presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, doveha già vinto il Leone d’Oro con Povere creature.Ildella coppiaedè un remake della commedia sci-fi sudcoreana Save the Green Planet e ruota attorno a due amici ossessionati dalle cospirazioni che rapiscono il potente amministratore delegato di un’importante società perché convinti che sia un alieno intenzionato a distruggere la Terra. 🔗 Cinefilos.it

