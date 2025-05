Bufera sul concertone I Patagarri insistono | Cos' è macabro

Bufera sulla performance della band milanese dei Patagarri su palco del concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma. Il gruppo insiste: "Siamo esseri umani che non riescono a stare in silenzio di fronte alla morte e alla distruzione, musicisti che hanno imparato dalla musica a cercare quello che unisce e non quello che divide, a far funzionare un insieme composto da diversità. Abbiamo suonato una canzone della tradizione ebraica, che da tempo fa parte del nostro repertorio e ne fa parte perché noi non siamo mai stati contro una popolazione o l'altra. Ma abbiamo sentito la necessità di privarla del testo originario, che parla della gioia di stare insieme, per sottolineare che da troppo tempo, nel Medio Oriente, quella gioia non esiste più". I Patagarri rispondono così, sulle loro stories di Instagram, alle polemiche scatenate dopo la loro esibizione al concertone del Primo Maggio, in cui hanno intonato lo slogan 'Palestina Libera', sulle note di 'Haga Nagila', coinvolgendo il pubblico e suscitando una dura reazione da parte della comunità ebraica romana e di alcuni esponenti politici, tra cui Maurizio Gasparri.

“Palestina libera” al Concertone del Primo maggio, i Patagarri: “Messaggio politico per chi è più sfortunato di noi” - Hanno cantato Palestina libera sulle note di una canzone ebraica. Ed è scoppiato il “caso Patagarri” al Concertone del Primo maggio. Sei giovani, i Patagarri hanno conquistato il pubblico di Roma. “Vogliamo una birra, lasciateci andare”, dicono sorridendo mentre firmano autografi. Un gruppo uscito da X-Factor e che è arrivato su uno dei palchi più importanti in Italia. “È stato un grande onore, un’adrenalina incredibile, avremmo suonato per altre ore”, hanno esordito così i giovani. 🔗ilfattoquotidiano.it

Patagarri al Concertone, "voci silenziate": la vergogna dopo l'urlo sulla Palestina - Sono stati i Patagarri il telefonatissimo "caso" del Concertone del Primo maggio 2025 a piazza San Giovanni a Roma. David Parenzo, conduttore de L'aria che tira, ha definito la loro esibizione sul paco "raccapricciante", e non certo per il valore musicale della loro proposta. La band milanese ha eseguito Hava Nagila, canzone tradizionale ebraica, terminando però con il grido "Palestina libera!". "Quando abbiamo scoperto la storia di questo brano, che risale al 1917 e che è legata alla legittimazione delle prime comunità ebraiche in Palestina, abbiamo capito che l'unico modo per suonarlo ... 🔗liberoquotidiano.it

"È ignobile, raccapricciante". Furia ebrea contro i Patagarri per la provocazione al Concertone - Pur di far parlare di sé, il gruppo milanese ha preso la canzone ebrea Hava Nagila e l'ha trasformata in un inno per la Palestina: "Qualcosa di davvero sinistro, macabro" 🔗ilgiornale.it

Primo maggio, bufera sul concertone. I Patagarri insistono: "Cos'è macabro..." - Bufera sulla performance della band milanese dei Patagarri su palco del concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma. Il gruppo ... 🔗iltempo.it

I Patagarri intonano "Palestina libera" sul palco del Concertone di Roma. E scoppia la bufera social - Sul palco di Piazza San Giovanni, durante il Concerto del Primo Maggio, i Patagarri hanno acceso la piazza intonando lo slogan «Palestina libera», tra gli applausi del pubblico. A pronunciare le parol ... 🔗affaritaliani.it

Patagarri, replica dopo le polemiche: "Macabro è mondo in cui bimbi vengono uccisi" - La band milanese risponde sui social alle polemiche per l'esibizione di ieri sul palco ... 🔗msn.com