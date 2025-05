Buckingham Palace risponde all' intervista del principe Harry sulla revoca della scorta

Buckingham Palace all'intervista del principe Harry, dopo il verdetto della Corte d'appello britannica che ha confermato la revoca decisa nel 2020, dopo lo strappo del duca di Sussex dalla famiglia reale, al diritto automatico alla scorta. "Tutte queste questioni sono state esaminate ripetutamente e meticolosamente da varie corti, con le stesse conclusioni in ogni occasione", taglia corto il palazzo in una nota. Fonti ufficiose hanno inoltre risposto alle recriminazioni di Harry sostenendo che re Carlo III avrebbe ritenuto costituzionalmente improprio favorire un esito diverso. 🔗 Quotidiano.net - Buckingham Palace risponde all'intervista del principe Harry sulla revoca della scorta Insolita quanto secca replica diall'del, dopo il verdettoCorte d'appello britannica che ha confermato ladecisa nel 2020, dopo lo strappo del duca di Sussex dalla famiglia reale, al diritto automatico alla. "Tutte queste questioni sono state esaminate ripetutamente e meticolosamente da varie corti, con le stesse conclusioni in ogni occasione", taglia corto il palazzo in una nota. Fonti ufficiose hanno inoltre risposto alle recriminazioni disostenendo che re Carlo III avrebbe ritenuto costituzionalmente improprio favorire un esito diverso. 🔗 Quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Camilla preoccupata per Carlo, da Buckingham Palace filtra la notizia - Il recente viaggio della coppia reale britannica in Italia ha assunto un significato profondo, non solo per la sua valenza istituzionale, ma anche per il valore personale che ha avuto per re Carlo III e la regina Camilla. La visita ha infatti coinciso con il ventesimo anniversario di matrimonio della coppia, un traguardo celebrato tra impegni ufficiali e incontri di alto profilo. Proprio in questo contesto, Camilla ha condiviso un pensiero intimo sul futuro del marito, auspicando che possa rallentare un po’ il ritmo, nonostante la sua proverbiale dedizione: “Penso che ami il suo lavoro e ... 🔗caffeinamagazine.it

Il rosso di Kate Middleton, la spada e l'albero di acero che re Carlo ha piantato a Buckingham Palace: i reali britannici sostengono il Canada contro Trump? - Molti osservatori sono convinti che dietro il silenzio della famiglia Windsor sia possibile cogliere gesti simbolici di significato politico 🔗vanityfair.it

Una lettera personale, destinata a rimanere privata, quella scritta dalla regina Camilla a Gisèle Pelicot. Che sarebbe già invitata a Buckingham Palace - All’indomani del processo all’uomo che per anni aveva abusato la francese Gisèle Pelicot, la regina Camilla si è seduta alla scrivania del suo studio a Clarence House, a Londra, e le ha scritto una lettera. Una missiva privata, in cui la Parker Bowles – da tempo impegnata nella lotta contro gli abusi domestici – ha espresso tutta la sua ammirazione per il coraggio e la dignità dimostrati dalla 72enne Pelicot nel rinunciare al proprio anonimato e assicurarsi la giustizia, in un caso che ha sconvolto il mondo intero. 🔗iodonna.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Buckingham Palace risponde all'intervista del principe Harry sulla revoca della scorta; Re Carlo, in arrivo un'intervista per rispondere agli attacchi di Harry?; Il principe Harry in due nuove interviste: «Rivoglio mio padre e mio fratello»; Intervista a Hugo Burnand, fotografo ufficiale della famiglia reale britannica: «Dal matrimonio di William.... 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Buckingham Palace replica a Harry, difende il no alla scorta - Insolita quanto secca replica di Buckingham Palace all'intervista del principe Harry, dopo il verdetto della Corte d'appello britannica che ha confermato la revoca decisa nel 2020, dopo lo strappo del ... 🔗ansa.it