Bucchioni | Conte alla Juve? Rischierebbe di bruciarsi I grandi ritorni non vanno quasi mai come si spera

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato il momento attuale della Juventus e le voci su un possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera.

«La Juventus di oggi è una squadra da ricostruire» ha dichiarato Bucchioni, sottolineando le difficoltà strutturali del club in questa fase.

Sul possibile rientro dell'ex tecnico: «E tornando sulla panchina di questa Juve, Antonio Conte Rischierebbe di bruciarsi. Dal suo addio sono passati 11 anni. In bianconero tutti ricordano il suo lavoro e quella squadra che ha gettato le basi anche per le vittorie successive. I grandi ritorni, però, quasi sempre non vanno come si pensa».

Una riflessione lucida che apre interrogativi sul futuro tecnico della Vecchia Signora.

