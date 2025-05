?Bruno Di Cello chi è il trentenne ucciso dal papà | sui social fashion influencer sognava la tv e voleva fare il modello

Bruno Di Cello, il ragazzo di 30 anni ucciso a Lamezia Terme dal padre Francesco, guardia giurata in pensione, aveva la passione di voler entrare nel mondo dello spettacolo e fare il modello e si.

Lamezia Terme. Bruno Di Cello ucciso con un colpo di pistola esploso dal padre Francesco - Una lite familiare si è trasformata in tragedia nella tarda mattinata di venerdì 2 maggio nel quartiere Marinella di Lamezia Terme. Bruno Di Cello, 30 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola, esploso – in base ad una prima ricostruzione – dal padre Francesco, guardia giurata in pensione, al culmine di una discussione. L’uomo si è subito costituito. Le indagini, coordinate dalla Procura di Lamezia Terme, sono in corso per chiarire la dinamica e il contesto del delitto, che secondo fonti investigative sarebbe maturato in un clima di profonda disperazione. 🔗laprimapagina.it

Bruno Di Cello ucciso dal padre a Lamezia Terme. L’ex guardia giurata gli ha sparato dopo una lite - Lamezia Terme, 2 maggio 2025 – Sono ancora ignote le ragioni che hanno spinto Francesco Di Cello a sparare contro il figlio trentenne, Bruno, uccidendolo. E’ successo al termine di una lite. L’uomo ha raggiunto il figlio che guidava lungo una strada del quartiere Marinella, a Lamezia Terme. L’ha fermato ed è nato un diverbio sfociato poi nella tragedia. Di Cello, guarda giurata in pensione, aveva con sé la pistola. 🔗quotidiano.net

