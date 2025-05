Broni ciclista investito da un’auto sulla Statale 10 | 43enne in gravi condizioni

Broni (Pavia), 2 maggio 2025 - ciclista investito sulla Statale 10 "Padana Inferiore", all'uscita dal parcheggio del supermercato Esselunga di Broni. E' successo poco prima delle 12 di oggi, venerdì 2 maggio.La dinamica dell'accaduto è ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi. Il ferito, un uomo di 43 anni, è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia con l'ambulanza della Croce Rossa di Stradella in codice rosso. Inizialmente le condizioni del ciclista erano parse abbastanza serie ma non gravissime, con l'uscita dei soccorsi di Areu in codice giallo, sia con l'ambulanza che con l'auto medica con il rianimatore a bordo.L'urto è avvenuto tra la bicicletta con in sella il 43enne e una Citroen Ds4 di colore grigio, guidata da un uomo di 57 anni che si è regolarmente fermato sul posto e ha chiamato i soccorsi, allertati anche da altri cicloamatori presenti sulla strada. 🔗 Ilgiorno.it - Broni, ciclista investito da un’auto sulla Statale 10: 43enne in gravi condizioni (Pavia), 2 maggio 2025 -10 "Padana Inferiore", all'uscita dal parcheggio del supermercato Esselunga di. E' successo poco prima delle 12 di oggi, venerdì 2 maggio.La dinamica dell'accaduto è ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi. Il ferito, un uomo di 43 anni, è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia con l'ambulanza della Croce Rossa di Stradella in codice rosso. Inizialmente ledelerano parse abbastanza serie ma nonssime, con l'uscita dei soccorsi di Areu in codice giallo, sia con l'ambulanza che con l'auto medica con il rianimatore a bordo.L'urto è avvenuto tra la bicicletta con in sella ile una Citroen Ds4 di colore grigio, guidata da un uomo di 57 anni che si è regolarmente fermato sul posto e ha chiamato i soccorsi, allertati anche da altri cicloamatori presentistrada. 🔗 Ilgiorno.it

